Alessandro De Souza, clasificado a Tokio 2020: “Estoy en la primera línea de batalla frente al coronavirus”

El coronavirus en Perú ha frenado diversas actividades ligadas la economía y el deporte. No solo la Liga 1 Movistar fue paralizada, otras disciplinas también pasaron por esta etapa. Alessandro De Souza, clasificado a Tokio 2020 en la modalidad de tiro, contó cómo afronta el estado de emergencia, en la cual le tocó estar en la primera línea de batalla por su empleo.

Por el momento, De Souza espera que se apruebe el protocolo para que retome sus actividades, aunque es consciente que no podrá ser lo mismo por algunas restricciones.

“Estamos esperando que se apruebe el protocolo para poder empezar a entrenar. Lamentablemente, no vamos a poder utilizar el campo de Lima 2019. Digo lamentable, porque es una copia exacta del campo en el que se va a competir en los Juegos Olímpicos. Espero que se pueda solucionar este problema”, dijo el deportista a radio Ovación.

“Cuando sea aprobado el protocolo, vamos a utilizar el campo de la Escuela de Francotiradores (Ejército). La parte técnica (disparar) no se ha podido entrenar porque la única forma es en un campo de tiro autorizado. Yo he venido trabajando el físico y la psicología. En lo personal, estuve revisando videos de competencias, preparándome físicamente con ejercicios de calistenia, haciendo ejercicios de concentración, visualización, meditación”, añadió De Souza.

Alessandro, medalla de oro en Qatar Open Shotgun 2020, resaltó que su rutina no fue interrumpida durante el estado de emergencia porque siguió con sus actividades laborales y deportivas.

“Realizo encares con la escopeta para no perder sensaciones. Mi vida no ha cambiado mucho por la cuarentena, porque yo trabajo en una planta embotelladora de productos de limpieza. Estamos en primera línea de batalla frente al coronavirus y he estado trabajando en el horario regular, de 8:00 a. m. a 6.30 p. m”, contó el tirador que participó en Lima 2019.

“Yo estudié administración de empresas en Estados Unidos con una beca deportiva por tiro al plato. El Gobierno ha realizado una campaña importante sobre higiene y cuidado personal, con vistas a evitar contagios. Esto ha generado mayor concientización en la población sobre lo importante que es tener los lugares debidamente desinfectados para evitar la propagación de enfermedades. Creo que es una oportunidad para mejorar, como sociedad, en varios aspectos”, finalizó De Souza.

