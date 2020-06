Henry Quinteros confesó que no salió a la calle por dos semanas tras su llegada a Cristal

El nombre de Henry Quinteros está inevitablemente asociado a Alianza Lima. El ‘Pato’ jugó en el equipo blanquiazul por diez años, en dos periodos de cinco cada uno, durante los cuales se proclamó campeón nacional dos veces. Su tercer título de Primera División lo consiguió con Sporting Cristal, club al que arribó tras su primera etapa en el conjunto de La Victoria.

Los primeros días de su llegada al cuadro del Rímac, sin embargo, no fueron para nada fáciles. Así lo reveló en una entrevista con El Blog íntimo. “La decisión de ir a Cristal fue muy difícil, no salí a la calle por dos semanas, no por miedo, sino porque me sentía a veces como si hubiera hecho algo malo”, declaró el exjugador.

Según el exvolante, la decisión de dejar Alianza por los desacuerdos que tuvieron ambas partes sobre el tema de su renovación. “Mi papá no recibió un buen trato en la negociación y por eso decidí firmar seis meses. Cristal me quiso desde siempre y en ese momento se dio, pero lo comuniqué a Alianza”, explicó.

Luego de tres años con los celestes, y otros tres en el fútbol polaco, Quinteros volvió al equipo ‘grone’ pues, dijo, quiso devolver todo lo que recibió del club. “Soy lo que soy por Alianza, siempre lo he dicho, soy Henry “El Pato” Quinteros por Alianza. Es por esto que decido regresar a Alianza, yo como hincha no podía creer que Alianza baje”, manifestó.

Henry Quinteros posa con el plantel de Sporting Cristal antes de un partido contra Universitario por el campeonato del 2006. Foto: Johnny Laurente/Líbero.

Por último, agradeció a la hinchada por el cariño mostrado durante el tiempo que defendió la camiseta blanquiazul. “Eternamente agradecido por todos los años que me tocó vivir en Alianza, tanto las alegrías como algunos ‘ajos’. Con los hinchas, uno siente un poco más lo que significa Alianza Lima. Alianza es más grande por los hinchas”, finalizó.

