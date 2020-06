Gerardo Pelusso recordó lo que le dijo al árbitro del Alianza vs. U de Chile: “Nos matarán a todos”

Un 6 de mayo del 2010, Alianza Lima fue eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores a manos de la U. de Chile tras empatar 2-2 en Santiago. Fue un partido que tuvo un polémico desenlace.

Un gol de Felipe Seymour en el tiempo añadido sentenció el sueño copero de Alianza; ello derivó en reclamos airados de los jugadores al árbitro ecuatoriano Carlos Vera y su terna arbitral.

Alianza Lima había realizado una buena fase de grupos de la Libertadores al quedar segundo del Grupo 3 con 12 puntos, con la recordada goleada por 4-1 a Estudiantes de la Plata en Matute. Sin embargo, la U de Chile se encargó de despedir al cuadro íntimo del torneo.

Este mal sabor de los victorianos se quedó en la retina de Gerardo Pelusso, extécnico de la U. de Chile quien reconoce que la actuación del árbitro ecuatoriano Carlos Vera influyó en la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores. En una entrevista con DirecTV Sports, el DT uruguayo recordó lo que le dijo al juez de línea de aquel compromiso tras anular un gol ilegítimo de U. de Chile.

“Qué no le dije al juez de línea ante Alianza. Todos vimos que el balón lo desvió un defensor. Seymour estaba en el alambrado y le dije al juez ‘baja el banderín, la gente va a entrar y nos matarán a todos’. Fue el árbitro (Vera) quien cobró el gol de U. de Chile”, dijo Pelusso.

“Los hinchas de Alianza, luego de lo que pasó en el partido, no me quisieron más. Me tocó años más tarde ver un partido y no pude ni estar diez minutos en tribuna. Me querían matar”, concluyó el técnico de 66 años.

