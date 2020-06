Hace 13 años, la lucha libre recibió una atención inusitada por parte de los medios de comunicación en el mundo. Lamentablemente, no fue por un evento que rompió esquemas, sino por una terrible tragedia que cambió por completo la percepción de este deporte y borró un legado que, de no haber ocurrido, estaría en el olimpo histórico de la WWE.

Chris Benoit era el mejor luchador técnico del mundo, punto, no había más. Su intensidad era única, cada lucha de este gladiador canadiense se convertía en un clásico instantáneo. Pero el profesional que veíamos en el ring, no era el mismo en casa.

Benoit no la pasaba bien, la muerte de su mejor amigo Eddie Guerrero dos años antes, lo había sumido en una tremenda depresión. La relación con su esposa, la exvalet Nancy Benoit, no atravesaba su mejor momento, generalmente por el comportamiento errático del gladiador.

Pero nadie, nunca, hubiera podido imaginar el devenir de esta situación que era ajena incluso para compañeros del luchador. El 24 de junio del 2007, Benoit debía presentarse en el evento WWE Vengeance: Nigh of Champions, pero no lo hizo y fue reemplazado por Johnny Nitro. La razón que dio la empresa fue una “emergencia familiar”.

La realidad, fue un horror. Durante tres días, un infierno se apoderó de la casa Benoit en el estado de Georgia. Chris Benoit asesinó a su esposa, a su pequeño hijo Daniel y luego se quitó la vida.

Los detalles del crimen, incluyendo el orden de los asesinatos, las biblias junto a los cuerpos, los mensajes de textos misteriosos a Chavo Guerrero, siguen estremeciendo a fanáticos cuya admiración por Benoit se desplomó con la rapidez con la que él aplicaba sus famoso candado a la cara.

Al enterarse de las muertes, WWE canceló el absurdo ángulo que venían trabajando (la muerte de Vince McMahon) y, en una arena completamente vacía, realizó un programa tributo, sin saber las circunstancias del caso. Al día siguiente, Chris Benoit había desaparecido de la historia de WWE.

Consecuencias

WWE no volvió a hacer mención nuevamente de Chris Benoit. En su página web no aparece su nombre, en el WWE Network se pueden encontrar sus luchas pero no si se buscan directamente. Simplemente, la empresa hizo, hasta el día de hoy, como si no hubiera existido.

Los fans continúan debatiéndose entre la delgada línea que divide a la persona de su obra. Lo cierto es que para la gran mayoría sigue siendo difícil ver las luchas de Benoit con ojos inocentes.

Se han barajado muchas explicaciones, que incluyen el daño cerebral y el abuso de esteroides. Un estudio cerebral post mortem reveló que Benoit tenía “el cerebro de un enfermo de Alzheimer de 85 años de edad”. Esto fue atribuido a las innumerables contusiones que sufrió a lo largo de su carrera. La WWE hizo cambios en su política de sanidad e, incluso, en su producto. Por ejemplo, los sillazos a la cabeza quedaron terminantemente prohibidos.

Han pasado 13 años, pero la herida sigue abierta. Las reacciones de los fans son tan polarizadas que van desde el repudio total a pedidos de perdón para su admisión al Salón de la Fama. El debate continuará, lo real es que los fans no saben cómo recordar a Chris Benoit y muchas veces, injustamente, se olvida de las verdaderas víctimas de este horrible suceso. Descansen en paz, Nancy y Daniel.

