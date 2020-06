Dos Santos y Succar serían titulares con Ángel Comizzo [VIDEO]

Ángel Comizzo sabe que necesita sacar campeón a Universitario de Deportes, por lo que pondrá toda la carne en el asador con dos delanteros en el ataque. Fue el ‘Indio’ quien pidió a Alexander Succar en el 2019; debido a ello lo utilizaría para complementar a Dos Santos.

En su momento Succar no pudo llegar a Universitario porque Sporting Cristal no quiso aceptar su pase. Para el 2020 la situación fue diferente y el atacante pudo cumplir su deseo de ponerse la camiseta ‘crema’.

Pese a no ser titular con Gregorio Pérez, Succar nunca paró de trabajar e incluso como recambio hizo goles y grandes actuaciones. Comizzo no dejará pasar ese esfuerzo y le daría la oportunidad de que demuestre todo su talento.

De acuerdo a Líbero, el flamante técnico de Universitario de Deportes desea conocer cómo se encuentra todo el plantel y a partir de ahí elaborar el once titular. Parte del análisis del estratega es usar a dos delanteros en el frente de ataque.

Hace unas semanas, Alexander Succar alabó a Dos Santos, pero dejó claro que él también puede ser titular y darle muchos goles a toda la hinchada de Universitario de Deportes.

“Me hubiese gustado jugar más de lo que jugué, pero gracias a Dios me siento ahora más preparado que antes. Estoy mejor para competir. ¿Qué me faltó? Minutos nada más, que me den más confianza”, sostuvo Succar para Líbero.

“Él (Dos Santos) rindió muy bien, es un buen jugador, pero yo también estoy aquí para competirle más y mejor. Yo estuve muy tranquilo, siento que anduve bien en las prácticas, donde era el goleador (risas), pero no me mantuve en el equipo”, aseguró.

