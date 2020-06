Araujo recordó duelo con Messi: “Cuando agarraba la pelota, los vellos se te ponían de punta”

Miguel Araujo se ha situado como uno de los mejores defensas de la Eredivisie de Holanda, precisamente en el FC Emmen, por lo que ha llamado la atención de diversos clubes de cara a la siguiente temporada.

En una entrevista con TVPerú Deportes, el futbolista de la selección peruana recordó la vez que sostuvo un duelo aparte con la estrella argentina Lionel Messi en el Perú-Argentina disputado en ‘La Bombonera’ por las Eliminatorias a Rusia 2018.

Miguel Araujo

“Messi, para mí, el mejor jugador del mundo. Cuando la agarraba él era una alerta que los vellos se te ponían de punta. Lo principal era que no haga gol. Que me haga cinco guachas si quiere, pero que no haga gol”, contó Araujo a TVPerú Deportes, sobre el capitán del FC Barcelona y la selección argentina.

Al ser consultado por el mejor encuentro que jugó con la selección peruana, el central dijo: “Me quedaría con el partido en ‘La Bombonera’ por todo lo que se vivía, la situación”.

Por otra parte, el zaguero peruano del FC Emmen se animó a dar algunos nombres de jugadores locales que podrían brillar en el fútbol holandés por sus condiciones deportivas.

“Estoy muy cómodo acá, si me pedirían que recomiende a alguien para traer a mi equipo serían a Aldair Fuentes y también a ‘Kanko’ (Aldair Rodríguez). Son jugadores con condiciones”, indicó Araujo.

