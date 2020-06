Wesley Sneijder sobre su paso por Real Madrid: “La botella de vodka se volvió mi mejor amiga”

Llegar al Real Madrid es una meta anhelada por cualquier jugador. No obstante, ser parte de uno de los equipos más poderosos del mundo puede generar una presión muy grande que algunos solo pueden aliviar con el alcohol, como fue el caso del neerlandés Wesley Sneijder.

El exfutbolista, goleador del Mundial Sudáfrica 2010, cuenta en su autobiografía que su paso por el cuadro merengue no se caracterizó por una conducta profesional para un deportista de alto nivel, pues incurrió en malos hábitos, como la afición a la bebida y el desmedido gusto por la vida lujosa.

“Era joven y me gustaba el éxito y ser el centro de atención. Pero las cosas salieron mal allí. No había drogas, pero sí alcohol. Me acostumbré a vivir como una estrella. Eres adorado como jugador del Real Madrid e iba por la calle gastando miles de euros y pagando cosas a la gente”, revela en un fragmento del libro, que se publica este viernes en los Países Bajos, filtrado por la revista Voetbal International.

“No me di cuenta de que la botella de vodka se había convertido en mi mejor amiga”, menciona en otro pasaje, en el cual además confiesa que sus compatriotas Ruud Van Nistelrooy y Arjen Robben le advirtieron sobre dicho problema.

Wesley Sneijder ganó una liga española y una Supercopa de España con Real Madrid. Foto: EFE.

“Me dijeron que no duraría mucho así. Estaba jugando bastante bien, pero insistían en que podía hacerlo aún mejor”, agrega el exmediocampista.

Al final, ese desenfrenado estilo de vida terminó por afectar su rendimiento en su segunda y última temporada con la ‘Casa Blanca'.

“Pude jugar mucho, pero peor y más bruscamente, menos concentrado. Mi actitud era indigna del Real Madrid. Me mentí a mí mismo diciéndome que todo iba bien y me defendí con mi inteligencia futbolística, pero me hundí físicamente”, añade.

Dato: Wesley Sneijder jugó en el Real Madrid entre las temporadas 2007/08 y 2008/09. En total. disputó 66 partidos y convirtió once goles. Ganó una liga española y una Supercopa de España.

