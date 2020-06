James Rodríguez confesó que el Real Madrid rechazó una oferta “muy buena” para traspasarlo a otro club español. Según medios especializados, el equipo que estuvo muy cerca de ficharlo habría sido el Atlético de Madrid.

”Hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que Real Madrid rechazó”, afirmó James, de 28 años, en una entrevista publicada por este martes.

El colombiano agregó que empezó la temporada con el Real Madrid sin querer porque pensó que la operación con el otro conjunto español se daría antes que inicie LaLiga Santander

”Sinceramente al club que quería ir no me dejaron, querían que me fuera a otro equipo”, manifestó. Durante el verano se especuló que James podría ser traspasado al Atlético de Madrid e incluso el consejero delegado del club ‘Colchonero’, Miguel Ángel Gil Marín, dijo a finales de julio que “sería muy bonito” ver al centrocampista en su elenco.

Sin embargo, el directivo del conjunto rojiblanco apuntó entonces que se tenían que “dar muchas circunstancias” para ello y repasó que todo dependía “mucho del presidente del Real Madrid”, Florentino Pérez.

Por otra parte, James aseguró en la entrevista que también recibió ofertas de un club italiano y de uno chino, rechazadas ambas porque no satisfacían sus aspiraciones personales.

”Hubo una oferta de Italia, pero no me convenció porque sentía que no era buena. En su momento mi representante, Jorge Mendes, me dijo que el Real Madrid lo había llamado, que tenían una propuesta de China. Yo le dije que allá no voy por más que ellos quieran”, confesó.

Con información de EFE.

