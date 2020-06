La reciente contratación del delantero Jean Deza a las filas de Binacional, ha causado malestar dentro de los jugadores del campeón de la Liga 1. Pero no por los antecedentes de indisciplina del jugador, sino porque el club contrata refuerzos, cuando en teoría pasa por una mala situación económica y por ello aplicó la suspensión perfecta de labores a los futbolistas, dejando de pagarles sueldos en plena pandemia del coronavirus.

La desazón es tal, que los futbolistas enviaron una carta a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Puno, pues el club no estaría mal en su economía. Vale precisar que la entidad regional, decidirá si procede o no la suspensión perfecta. “Nos quisieron imponer una reducción de sueldo, porque según el club no tenía dinero. ¿Y ahora resulta que sí hay dinero para traer un nuevo jugador?”, cuestiona la misiva, que se compartió en las redes sociales de lo jugadores.

“Solicitamos que nuestro caso sea visto por la Dirección Regional de Puno y que la decisión que tome sea en base a los hechos expuestos y la realidad que vive el club. Al contratar públicamente a un nuevo trabajador, el club Binacional está demostrando que no está mal económicamente”, añadenlos futbolistas.

No es contra Jean Deza

El portero de Binacional, Alexander Araujo también cuestionó la contratación, pero dejó en claro que la crítica era contra la directiva del club, no contra Jean Deza. “Ojo que los refuerzos no tienen la culpa y los recibiremos de la mejor manera. Como siempre lo hacemos”, dijo.

Jean Deza fue despedido de Alianza Lima, por constantes indisciplinas ligadas con la vida nocturna. Un sector de hinchas de Binacional, cree que puede ser un aporte, siempre que corrija su comportamiento.

Debe considerarse que Binacional ya tuvo una baja en su ofensiva, luego de la salida voluntaria del volante Reimond Manco, por su malestar con la directiva. Además, se rumora que el delantero Aldair Rodríguez, emigraría al fútbol extranjero.