Chelsea vs. Manchester City EN VIVO | GRATIS EN DIRECTO | se ven las caras este jueves 25 de junio, en el estadio Stamford Bridge de Londres, a partir de las 2.15 p. m. (hora de Perú), por la fecha 31 de la Premier League 2019/2020. La transmisión de este partido estará a cargo de la señal de ESPN 2.

Si deseas seguir ONLINE este encuentro, La República Deportes te llevará una cobertura minuto a minuto con los detalles pormenorizados a lo largo de los noventa minutos. Al terminar, consulta el marcador, los goles y el resumen más completo del compromiso.

Chelsea vs. Manchester City EN VIVO: antesala

La jornada 31 de la Premier League 2019/20 se cierra este jueves con el duelo entre ‘blues’ y ‘cityzens’, dos de los equipos más tradicionales del fútbol inglés, que pelean actualmente en la parte alta de la tabla y, sin embargo, tienen como máxima aspiración asegurar un cupo para la próxima edición de la Champions League.

El local, Chelsea, busca sumar su tercer triunfo al hilo —el segundo desde la reanudación del campeonato— para acercarse al tercer puesto de la tabla, Leicester, aprovechando el empate 0-0 de los ‘zorros’ ante el Brighton en esta fecha. Una victoria le serviría además a los dirigidos por Frank Lampard para distanciarse de su más inmediato perseguidor, Manchester United, del cual lo separan apenas dos puntos.

Manchester City intentará prolongar todo lo posible la consagración del Liverpool como nuevo monarca de la Premier League. Los pupilos de ‘Pep’ Guardiola, con 24 puntos aún por disputar, tienen 23 unidades menos que los ‘Reds', por lo que incluso un empate en su visita a Londres bastará para darle el título de forma automática a los de Anfield.

Si resultan victoriosos en este partido, tendrán la posibilidad de posponer por algo más de tiempo las celebraciones en Liverpool, pues su próximo duelo será justamente contra la escuadra dirigida por Jürgen Klopp.

Manchester City vs. Chelsea EN VIVO: alineaciones probables

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Gundogan, Foden; Mahrez, Jesús, Sterling.

DT: Josep Guardiola

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso; Kante, Jorginho, Kovacic; Willian, Giroud, Pulisic.

DT: Frank Lampard

PUEDES VER Bin Laden aparece en el estadio del Leeds United tras broma de un socio

Chelsea vs. Manchester City EN VIVO: horarios del partido

Costa Rica: 1.15 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú y México: 2.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 3.15 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 3.15 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 4.15 p. m.

España: 9.15 p. m.

Chelsea vs. Manchester City EN VIVO: canales del partido por la Premier League

Argentina - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil - ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia - ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica - Sky HD

Ecuador - ESPN Play Sur

México - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Uruguay - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela - ESPN Play Sur

Estados Unidos - SiriusXM FC, NBC Sports App, NBCSports.com, UNIVERSO NOW, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO

España - DAZN

Manchester City vs. Chelsea EN VIVO: último partidos

- Manchester City 2-1 Chelsea | Premier League

- Chelsea 0-0 Manchester City | EFL Cup

- Manchester City 6-0 Chelsea | Premier League

- Chelsea 2-0 Manchester City | Premier League

- Chelsea 0-2 Manchester City | Community Shield

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.