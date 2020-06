Partido Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO ONLINE por la jornada 31 de LaLiga Santander de España | Este encuentro se disputa HOY miércoles 24 de junio en el estadio Alfredo Di Stéfano, Madrid, desde las 3:00 p.m. (Perú) y 10:00 p.m. (España). La Transmisión EN DIRECTO GRATIS estará a cargo de DirecTV Sports, Movistar +, Mitele Plus y Movistar LaLiga.

Además, si deseas seguir el partido Real Madrid vs. Mallorca por INTERNET GRATIS deberás engancharte al minuto a minuto que realizará La República Deportes. Desde la plataforma web te llevaremos los goles, incidencias y el resumen una vez termine el duelo.

Real Madrid vs. Mallorca: Pronóstico

Este duelo de pronóstico claramente favorable al Real Madrid, ya que se enfrentan el líder que no conoce la derrota como local contra uno de los equipos que se ubica en la zona de descenso, Mallorca. Las estadísticas no están del lado de los ‘Barralets’, únicamente ha ganado en una ocasión a domicilio en lo que va LaLiga. Sin embargo, el fútbol es una caja de pandora y puede traer sorpresas.

En cuanto al historial de enfrentamientos, el balance de los últimos enfrentamientos directos se presenta favorable al Real Madrid, quien ha conseguido ganar tanto en casa como fuera. La única victoria del Mallorca la logró la última vez que se enfrentaron, esto fue el 19 de octubre del años pasado al ganar por la mínima diferencia en casa.

Real Madrid vs. Mallorca Hora y canal

Para seguir el Real Madrid vs. Mallorca, encuentro donde los dirigidos por Zinedine Zidane podrían ganar y quedarse con el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Santander, debes de tener en cuenta los horarios según tu país. Asimismo, te adelantamos que DirecTV Sports, Mitele Plus, Movistar +, como los canales que transmitirán el partido.

- Perú - 3.00 p. m.

- México - 3.00 p. m.

- Real Madrid vs. Mallorca Hora Peruana

- Ecuador - 3.00 p. m.

- Colombia - 3.00 p. m.

- Estados Unidos (Washington D. C., Florida, Miami y Nueva York) - 4.00 p. m.

- Bolivia - 4.00 p. m.

- Venezuela - 4.00 p. m.

- Paraguay - 5.00 p. m.

- Chile - 5.00 p. m.

- Argentina - 5.00 p. m.

- Uruguay - 5.00 p. m.

- Brasil - 5.00 p. m.

- España - 10.00 p. m.

Canal | Real Madrid vs. Mallorca

Para seguir la transmisión del partido Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO por la jornada 31 de LaLiga Santander, podrás sintonizar los siguientes canales:

- Perú: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Bolivia: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Chile: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barça, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, DirecTV Play

- España: Movistar+ LaLiga, Mitele Plus, DirecTV Play

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, DirecTV Play

- Paraguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

-Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Play

