Una nueva disputa pone en peligro la reanudación del fútbol en nuestro país. Mientras algunos clubes de la Liga 1 ya se encuentran pasando pruebas moleculares de descarte de Covid-19, hay quienes cuestionan una exigencia de la FPF, entre ellos Alianza Lima.

El pasado fin de semana, la Federación Peruana de Fútbol extendió a los clubes de la Liga 1 una declaración jurada en la que se detallan las condiciones aprobadas por Conmebol para que se lleve a cabo el torneo. Si bien 13 clubes firmaron este documento, hay instituciones que lo han tomado como una imposición, la misma que no les complace del todo.

¿La razón? Uno de los motivos está escrito en el numeral 9 del documento, la FPF se exime de cualquier responsabilidad si se da un caso de contagio. “El Club declara exonerar y liberar a la FPF de toda obligación y responsabilidad por los daños y/o perjuicios causados a propios y a terceros en materia de seguridad, orden y salud pública”, suscriben. Cabe indicar que la firma de esta declaración jurada se presenta como requisito indispensable para pasar las pruebas moleculares previas a la reanudación de los entrenamientos.

Puntos no muy claros

Un problema recurrente en la declaración jurada es que no especifica aspectos importantes. El punto 7 se refiere a posibles modificaciones en el Manual Técnico de Derechos Comerciales y Marketing. ¿Cuáles son esos cambios? No se aclara, pero en el punto 11 se dice que la firma de esta declaración jurada es “condición previa y obligatoria para su participación en la Liga 1”. Es decir, los clubes deben firmar sobre algo que no conocen.

Otro punto que causa suspicacia en los clubes es que en más de una ocasión se hace hincapié en la actual coyuntura y los cambios que la misma pueda traer. La Universidad San Martín pidió que se le aclare el tema de publicidad estática, derechos de TV y localía. Sobre lo último, esta fue la respuesta de la FPF.

“El torneo se hará tipo los partidos de Conmebol, es decir, sin localía o visitante. Pero vamos a respetar que los clubes puedan exponer a sus sponsors, puede que no de la misma manera como lo hacían en sus partidos. Todos los clubes tendrán derecho a poner en todos los partidos donde jueguen una valla con sus sponsors con los que tengan contrato. Los derechos comerciales se respetan, todos los equipos que tienen derechos en sus contratos serán respetados. Eso es lo mínimo”, aclaró Benjamín Romero, gerente de Marketing de la FPF.

Cabe destacar que en un primer momento el club ‘santo’ firmó la declaración jurada, pero luego retiró su firma.

La reacción de los clubes

El plantel de Alianza Lima no ha pasado por las pruebas moleculares, ya que el club íntimo es uno de los equipos que no han firmado esta declaración jurada. La razón principal tendría que ver con los acuerdos comerciales que tienen firmados y que se verían afectados por este acuerdo.

Cabe recordar que la institución blanquiazul fue una de las principales opositoras a los nuevos estatutos de la FPF, los mismos que, según ellos, no garantizaban la autonomía en administración de publicidad, televisión y marketing. La decisión de no firmar iría en esa línea. “El fondo (blanquiazul) no va a aceptar acuerdos que no hagan bien al torneo y a los equipos”, dijeron desde tienda íntima. Se sabe que están dispuestos a asumir el gasto de las pruebas Covid-19 con tal de no firmar.

Otros clubes que estarían renuentes a firmar, además del ya mencionado San Martín, son Melgar y Cienciano; además, Sport Huancayo también pide que se aclare el tema de los gastos.

El tiempo corre y aún no hay respuestas claras. La fecha de reinicio de la Liga 1 está programada para el 31 de julio; sin embargo, todos estos desacuerdos hacen pensar que deberá pasar más tiempo para que el balón vuelva a rodar.

¿Sabías que...?

Conmebol informó que se repartirán 6 millones de dólares de manera equitativa entre las 10 asociaciones miembro. Dos millones serán utilizados para realizar las pruebas Covid-19.

