Erik Delgado recordó incidente con Flavio Maestri: “Me dijo muerto de hambre”

Erick Delgado y Flavio Maestri se hicieron conocidos por su talento en Sporting Cristal; sin embargo, el delantero decidió cambiar la ‘celeste’ por la camiseta de Alianza Lima.

“Sé que tal vez hay recelo por parte de la hinchada de Sporting Cristal a Flavio, pero para mí ha sido de los mejores ‘9′ que he visto en mi carrera. Era muy difícil de marcar y sabía jugar con los pies fuera del área”, afirmó Erick Delgado para la página El Cristal con que te miro.

Al ser consultado sobre un polémico incidente con Flavio Maestri durante un partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, Delgado contó que en un momento del juego el delantero le dijo “muerto de hambre”, algo que según el portero no se debe decir.

“Yo me molesté mucho y le dije que cómo podía decir eso si él sabe que no es así. También le respondí de todo, pero es parte del juego. Él me quería sacar, pero yo soy al revés”, comentó Delgado.

El actual golero de Cantolao dejó en claro que se ha topado varias veces con Flavio en la calle porque vive cerca a su casa y siempre lo ha saludado con mucho cariño, porque marcó su carrera.

“Cuando subí al primer equipo, habían jugadores como Flavio, ‘Chorri', Jorge que eran tricampeones. Siempre intenté sacar lo mejor porque yo era un chico y ellos consagrados”, confesó el ‘Loco’.

Sobre el rendimiento de Flavio Maestri, Delgado sostuvo que era difícil medir 1.90 y saber tocarla fuera del área y aguantar el balón como él. “Podríamos decir que era malero, picón, etc, pero así debe ser el delantero. Ya no hay como él”, agregó.

