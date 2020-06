James Rodríguez: “Me gustaría saber por qué no juego en Real Madrid”

James Rodríguez volvió a jugar de titular en un encuentro después de mucho tiempo. Arrancó las acciones en el partido en el que Real Madrid derrotó a la Real Sociedad. Tuvo un errático inicio, pero luego mejoró en la cancha, aunque aún no alcanza su conocido nivel.

El jugador de la selección colombiana brindó una entrevista a la cadena Caracol de su país. En dicha conversación aseguró que se han dicho muchas mentiras sobre él y que no sabe por qué no es utilizado con más frecuencia por parte del entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane.

Se dicen muchas cosas de mí y casi todas mentiras. Lo que más me incomoda es que se dude de mi profesionalismo, eso no lo acepto. Soy muy profesional, por eso he llegado hasta donde he llegado. Me deja tranquilo que la gente que está al lado mío y ha trabajado conmigo sabe de lo que hablo. Me cuido como nadie. Entreno en mi día a día muchísimo. Siempre quiero mejorar”, aseguró.

"¿Por qué no juego? Es una buena pregunta, también lo quisiera saber [risas]. Como he dicho antes, cuando ganas títulos importantes con jugadores en los que has confiado y cuando tienes la base, es difícil cambiar. También es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente, se hace difícil. Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que sabes. Los que están en el mundo del fútbol saben de lo que hablo", agregó.

Por otro lado, James manifestó que no tiene ningún problema con Zinedine Zidane. “¿Si se molestó por mi viaje a Colombia? Para nada, ¿qué malestar va a generar el nacimiento de un hijo? No hubo nunca ningún problema. Cada entrenador tiene sus gustos. Tenemos una relación normal, de trabajo”, aclaró.

