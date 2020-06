Liverpool vs. Crystal Palace EN VIVO ONLINE GRATIS en partido por la fecha 31 de la Premier League 2019-20 este miércoles 23 de junio. La transmisión por Internet podrás seguirlo por el canal de TV: ESPN 2 a partir de las 14.15 horas (horario peruano) en el Estadio Anfield. Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del partido entre Liverpool vs. Crystal Palace EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN 2. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de Liverpool y Crystal Palace, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Liverpool vs. Crystal Palace EN VIVO: horarios del partido por Premier League

Perú, México, Ecuador, Colombia: 14.15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay, Estados Unidos (Miami): 15.15 horas

Argentina, Uruguay, Brasil: 16.15 horas

Reino Unido: 20.15 horas

España, Alemania, Italia, Francia: 21.15 horas

Liverpool vs. Crystal Palace EN VIVO: antesala del partido

Después de que su desabrido empate (0-0) ante el Everton aplazara los festejos, el Liverpool (1º) tiene una nueva oportunidad de ganar su primer campeonato inglés en tres décadas en la jornada 31, pero necesitará la ayuda del Chelsea (4º), que recibe al Manchester City (2º).

Cuando restan 8 partidos por jugar (24 puntos), los ‘Reds’ tienen 20 puntos de ventaja sobre el City, que este lunes cerró la 31ª jornada con una goleada 5-0 al Burnley (11º).

Así, el equipo de Jürgen Klopp necesita vencer este miércoles al Crystal Palace (9º) y que el City tropiece al día siguiente contra el Chelsea para poner fin a tres décadas de espera de los Reds.

Si el defensor del título en la Premier no cede terreno en la jornada siguiente, la decisión quedaría aplazada a la 32ª fecha, con un estelar Manchester City-Liverpool, en lo que podría ser la entrega de la corona de un campeón a otro.

Con información de AFP.

Liverpool vs. Crystal Palace EN VIVO: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino y Mané

Crystal Palace: Guaita; Ward, Dann, Cahill, Van Aanholt; Kouyaté, Milovojevic, McArthur; Ayew, Benteke y Zaha

Liverpool vs. Crystal Palace EN VIVO: canales

Si quieres ver Liverpool vs. Crystal Palace EN VIVO por la jornada 31 de la Premier League, podrás sintonizarlo por los siguientes canales de transmisión:

Perú: ESPN 2, ESPN Play

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Brasil: Fox Premium

Chile: ESPN 2, ESPN Play

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Costa Rica: SKY HD

Ecuador: ESPN Play Sur

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barca, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, ESPN Play

España: Movistar+ Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Venezuela: ESPN Play Sur

