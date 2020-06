Si bien el nombre de Erick Delgado suele vincularse con Sporting Cristal, al experimentado portero no le han faltado chances de jugar en otro club grande del país, como Alianza Lima. Así lo confesó él mismo en una entrevista que brindó al canal de Facebook ‘El Cristal con que te miro’.

“Juan Carlos (Oblitas) no me quería en ese momento (2007). No me quería seguir manteniendo en Cristal en ese momento, porque él creía que necesitaba cambiar de aires”, atinó en primera instancia Delgado.

“Después de haber hecho un gran campeonato, como en ese momento (2007), yo voy de vacaciones con mi abuela a Buenos Aires (Argentina) y ahí me entero que estaban conversando con Leao (Butrón). Le estaban ofreciendo dos años de contrato (Juan Carlos Oblitas)”, añadió.

“Yo me sentí muy triste. Había hecho un gran año, me había portado súper bien. Me llamaron de Alianza, de verdad estuve a punto (de ir a Alianza Lima). Si no fuese por mi abuela, hubiese jugado en Alianza Lima”, subrayó el arquero nacional.

Universitario también lo tuvo en la mira

“En el 2009 tuve posibilidades de ir a la ‘U'. Me llamó Miguel Miranda para que en el equipo de Reynoso peleara el puesto con Raúl Fernández, pero también tuve oferta de Juan Aurich y la acepté”, señaló Delgado para el canal de YouTube ‘7novenos'.

Por último, afirmó que le gustaría colgar los botines en el equipo en el que se inició y del cual es hincha. “No tengo resentimientos con Cristal, es más, retirarme ahí sería la cereza de la torta para mi carrera”, sentenció.

