Ver Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO por Internet Gratis | Juegan este miércoles (TRANSMISIÓN ONLINE vía DirecTV Sports, Movistar+ y SKY HD) por la jornada 31 de LaLiga Santander. Este compromiso se jugará en el estadio Alfredo di Stéfano y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO?

Si quieres ver Real Madrid vs. Mallorca, encuentro donde los dirigidos deberán ganar para terminar la jornada en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Santander, aquí te dejamos los horarios según tu país:

Perú - 3.00 p. m.

México - 3.00 p. m.

Ecuador - 3.00 p. m.

Colombia - 3.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Florida, Miami y Nueva York) - 4.00 p. m.

Bolivia - 4.00 p. m.

Venezuela - 4.00 p. m.

Paraguay - 5.00 p. m.

Chile - 5.00 p. m.

Argentina - 5.00 p. m.

Uruguay - 5.00 p. m.

Brasil - 5.00 p. m.

España - 10.00 p. m.

Después de recuperar el liderato de LaLiga que estaba en manos del FC Barcelona, el Real Madrid iniciará su defensa este miércoles ante un Mallorca que llega al Alfredo Di Stéfano necesitado de oxígeno en su pelea por la permanencia.

El buen momento deportivo, con pleno de triunfos desde el final del parón por la pandemia tras la complicada visita a la Real Sociedad, contrasta con el malestar en el club blanco. Los horarios de sus partidos, que obligan al equipo de Zinedine Zidane a descansar menos que el FC Barcelona en el pulso por el título, ha provocado una queja formal de la entidad que preside Florentino Pérez.

Se intentan aislar de eso Zidane y sus jugadores. Centrados en ganar una Liga marcada desde su inicio como el gran objetivo del curso. Midiendo esfuerzos y sin querer arriesgar, por lo que Sergio Ramos (lesionado de la rodilla) y Militao lo reemplazará en una defensa en la que regresaría Mendy.

En tanto, un Mallorca más necesitado de puntos que nunca, con el japonés Takefusa Kubo, cedido por el Real Madrid, como jugador más destacado de los últimos partidos, visitará el Di Stéfano con el objetivo de dar la campanada.

El equipo de Vicente Moreno intentará conquistar su primer triunfo desde la reanudación de la Liga Santander. El parón por el coronavirus no ha sentado nada bien a los mallorquinistas. Solo han sumado un punto de nueve en juego, tras las derrotas ante el FCBarcelona (0-4) y Villarreal (1-0) y el empate en casa frente al Leganés (1-1).

Situado en la decimoctava posición de la tabla de posiciones con 26 puntos, a tres de la salvación que marca el Eibar y con el Leganés y el Espanyol pisándole los talones, el Mallorca necesita puntos con urgencia ante el Real Madrid.

¿Dónde ver el Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO?

Para seguir la transmisión del partido Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO por la jornada 31 de LaLiga Santander, podrás sintonizar los siguientes canales:

- Perú: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Bolivia: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Chile: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barça, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, DirecTV Play

- España: Movistar+ LaLiga, Mitele Plus, DirecTV Play

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, DirecTV Play

- Paraguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

-Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Play

Real Madrid vs. Mallorca: alineaciones probables del partido

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Hazard, Vinicius y Benzema.

Mallorca: Reina; Pozo, Raíllo, Valjent, Sedlar, Fran Gámez; Kubo, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; “Cucho” Hernández y Budimir.

Árbitro: Melero López

