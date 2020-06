Diego Armando Maradona enfrentó a grandes jugadores durante su carrera, pero ninguno lo marcó como Luis Reyna en el Perú vs. Argentina disputado en Lima por las Eliminatorias a México 86.

Maradona tiene guardado el recuerdo de lo que sucedió con Luis Reyna. Pese a que muchos digan que la marca no fue legal e incluso la cataloguen como criminal. La única verdad es que ‘el Diego’ no la pudo ni tocar.

En 1985, en el Estadio Nacional, eliminatorias para México 86, Perú venció 1-0 con tanto de Juan Carlos Oblitas. Ese mítico Mundial fue donde Argentina se coronó campeón del mundo ante Alemania y Maradona anotó el mejor gol de la historia del fútbol ante Inglaterra.

Detrás de ese gran encuentro hubo una férrea marca de Luis Reyna a Maradona. Desde patadas hasta jalones, el volante nacional no dejó que el ‘Pelusa’ sea el mejor del mundo.

“Reyna fue desmedido, malintencionado, injustificable. Yo creo que hoy por hoy no podría hacerse una marca así ni a mí ni a nadie. El cuarto árbitro lo echa a Reyna porque él no quería jugar al fútbol. Me jalaba el pantaloncito, la camiseta, me pasé todo el partido con la camiseta afuera”, dijo Maradona en el 2008 recordando aquel incidente.

“Felizmente, en esa época estaba flaquísimo y podía mostrar el lomo. Esas marcas ya no se dan más. Hay más televisión, hay cuarto árbitro. Fíjate el cabezazo de Zidane a Materazzi. No lo vio Elizondo, pero le avisó el cuarto árbitro. Tenía un televisor y todos lo vimos. Si no lo echaba, Elizondo debió haberse ido”, manifestó Maradona.

Diego relató que cuando iba por el balón, Reyna iba directo al cuerpo, pero que el árbitro era el gran culpable por dejarse presionar por el estadio. “Él quería que Perú gane a como dé lugar”, agregó.

