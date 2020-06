Arturo Vidal sabe que su continuidad en el Barcelona no está 100 % asegurada. Pese a que el chileno posee una calidad futbolística indiscutible, su aporte al cuadro blaugrana no ha llegado a ser tan determinante como en otros equipos en los que ha militado, lo cual suele generar rumores acerca de su salida del club. Ante este panorama, el volante tiene claro cuál le gustaría que sea su próximo destino: Boca Juniors.

El ‘Rey’ brindó una entrevista para la cadena ESPN, en la cual confesó que se siente atraído por la idea de vestir la camiseta auriazul y jugar en el estadio La Bombonera, del cual tiene grandes referencias.

PUEDES VER La terrible falta de Lionel Messi que pasó inadvertida para el VAR [VIDEO]

“Todos sabemos lo que es Boca en Argentina. Los jugadores que han pasado por ahí. No he tenido nunca la oportunidad de jugar en La Bombonera. Ni con Colo Colo ni con otro equipo. Siempre he querido sentir lo que dicen que se siente allí, la gente... Sería un sueño”, aseguró.

Sin embargo, el deseo de Vidal de jugar en Boca no es nuevo. Hace algún tiempo, Gary Medel había revelado que a su compañero en la selección chilena le agradaba la idea de ser futbolista ‘xeneize'. El mediocampista recordó sus conversaciones con el ‘Pitbull’ y admitió que constantemente lo interroga por su experiencia en el club argentino.

“Gary me conoce muy bien, siempre hablamos y él me ha contado lo que sintió cuando marcó los dos goles a River. Siempre le pregunto lo que sintió cuando pasó eso y cuando vistió esa camiseta”, declaró Vidal.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.