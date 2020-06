Barcelona vs. Athletic Bilbao EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 31 de la la LaLiga Santander 2020, HOY martes 23 de junio, desde las 3.00 p. m. (hora peruana) - 10:00 p. m. (hora española). El partido se jugará en el Camp Nou y la transmisión estará a cargo de ESPN 2, Sky HD y Movistar+.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

El Barcelona (2° con 65 puntov) viene de empatar 0-0 contra Sevilla y ya no tiene margen de maniobra ni depende de sí mismo para conquistar LaLiga. El cuadro azulgrana necesita mantener su racha de resultados en el Camp Nou. El técnico Quique Setién tendrá dos bajas importantes. La de Frenkie de Jong, con una lesión en el sóleo, y la otra es la de Sergi Roberto por una fisura costal.

El técnico del Barcelona tiene dudas en cada una de las tres líneas de su equipo. En el eje defensivo, Piqué lo ha jugado todo y Umtiti vuelve a entrar en una convocatoria tras una suspensión, en la medular, sin de Jong, Rakitic, Arturo Vidal y Arthur se juegan dos de las tres posiciones; y delante el dilema de siempre sobre quien acompaña a Messi.

Luis Suárez no parece estar al cien por cien después de tantos meses de baja; Braithwaite cumplió en Mallorca, pero pasó desapercibido en Sevilla; Griezmann no está en un buen momento y Ansu Fati, cuando ha jugado, ha estado a un gran nivel, pero no tiene continuidad. "Estamos convencidos de que podemos ganar el campeonato, vamos a seguir haciendo todo lo posible, mejorando todos los aspectos que sean necesarios y manteniendo lo que estamos haciendo bien, que son muchas cosas", dijo Setién en conferencia de prensa.

Además, Setién aprovechó la ocasión para acallar a los sectores más críticos de la afición y reiteró que el cuerpo técnico está contento "con muchas cosas que se están haciendo bien", como el hecho de que en tres partidos no hayan concedido ni un solo gol.

"En el campo del tercer clasificado hemos hecho un gran partido. No estoy de acuerdo en que tengamos problemas futbolísticos, porque vamos mejorando y vamos bien. Es cierto que me gustaría tener más efectividad, pero estas son circunstancias del fútbol"

Por su parte, el Athletic Bilbao (10° con 42 puntos) llega de vencer por 1-0 al Betis y espera mantener la ilusión europea con la que ha vuelto a la competición tras el parón por la pandemia. Con ese triunfo, el equipo bilbaíno encadenó cinco puntos en tres partidos sin perder desde el regreso de LaLiga y 11 en unas cinco últimas jornadas en las que solo le supera el Real Madrid.

Pero lo más importante para los de Gaizka Garitano es que siguen con opciones en una pelea europea de la que se mantiene a cinco puntos pero en la que se ha acercado a rivales parecían inalcanzables antes del parón, como la Real Sociedad o el Getafe. Por ello no puede desaprovechar ninguna oportunidad de antemano, ni incluso una visita tan hostil como la de mañana al Camp Nou, donde lleva 17 años sin ganar con 14 derrotas consecutivas en medio.

“La fórmula para ganar en el Camp Nou no la tengo, lo que tengo es un plan y lo vamos a trabajar y ya lo hemos trabajado antes del partido. Tienes que hacer las cosas muy bien y tener un poco de suerte. El Leganes, con 0-0 en el minuto 10, tuvo dos y no acertó. Las que tengas, tienes que meterlas”, expresó Garitano.

Al estadio barcelonista irá el Athletic, además, sin una de sus piezas capitales, Yuri Berchiche, quizás su jugador más destacado esta temporada. El sustituto natural de Yuri es Mikel Balenziaga, un viejo conocido de Leo Messi y especialista en emparejarse con el ‘crack’ argentino. Pero al técnico vasco le gustan laterales con más presencia en ataque y, si juega con tres centrales, podría entrar en ese lateral izquierdo Oscar de Marcos o Iñigo Lekue, más ofensivos.

El técnico del Bilbao rotaría piezas claves como Dani García, Iker Muniain o Raúl García. Otra jugador fundamental, Iñaki Williams, ya descansó de inicio en Eibar y se espera en el arranque del choque a jugadores como De Marcos, Mikel Vesga o el 'Búfalo' Asier Villalibre, quien marcó nada más salir al final en Ipurua y a punto estuvo de hacerlo también en las mismas circunstancias ante el Betis

Con información de EFE.

Barcelona vs. Athletic Bilbao EN VIVO: horario del partido por LaLiga

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p.m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Italia: 10.00 p. m.

Barcelona vs. Athletic Bilbao EN VIVO: alineaciones probables por LaLiga

Barcelona: ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Messi, Suárez y Griezmann.

DT: Quique Setién

Athletic Club: Unai Simón; Capa, Yeray, Unai Núñez, Iñigo Martínez, De Marcos; Dani García, Vesga; Raúl García, Williams y Villalibre

DT: Gazkar Garitano

