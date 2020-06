Barcelona vs. Athletic Bilbao EN VIVO HOY martes 23 de junio por la fecha 31 de LaLiga Santander desde el Camp Nou. La transmisión va ONLINE GRATIS EN DIRECTO a partir de las 3.00 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN 2, Sky HD y Movistar+. Las incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

Lionel Messi no pudo marcar el gol número 700 de su carrera el pasado viernes 19 en el choque ante Sevilla, donde terminó en un empate sin goles. Este tropiezo de los ‘blaugranas’ podría costarle caro, ya que Real Madrid los alcanzó en puntaje y ahora comparten la punta del torneo; por lo que está obligado a sumar de a tres.

La última vez que el Barcelona se enfrentó al Athletic fue en la Copa del Rey, a inicios de febrero y fueron eliminados tras perder 1-0 en el marcador global. Además, en el encuentro de ida en tierras vacas, los culés también cayeron por lo mínimo; por lo que buscan su primera victoria de la temporada ante el cuadro ‘blanquirrojo’.

El técnico Quique Setién deberá suplir dos bajas importantes, Frenkie de Jong y Sergi Roberto, los dos lesionados; así como el brasileño Arhtur. Además, Luis Suárez no se encuentra al 100% y pese a que es aparentemente titular, podría haber sorpresas en el once titular con la inclusión de Braithwaite o Ansu Fati.

Athletic Bilbao, por su parte, marcha en el décimo lugar de la tabla de posiciones con 42 puntos y aún no ha perdido desde el regreso del fútbol a España. Esta prueba contra el Barcelona será la más dura hasta la fecha y deberán sacar un buen resultado, ya que el club vasco busca clasificar a un torneo internacional la siguiente temporada.

Barcelona vs. Athletic Bilbao: Probables alineaciones

Barcelona: André ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Messi, Suárez y Griezmann.

Athletic Club: Unai Simón; Capa, Yeray, Unai Núñez, Iñigo Martínez, De Marcos; Dani García, Vesga; Raúl García, Williams y Villalibre.

Barcelona vs. Athletic Bilbao EN VIVO: ¿a qué hora ver el partido de LaLiga Santander?

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos: 3.00 p.m. (ET) / 12.00 p.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 2.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 10.00 p.m.

Barcelona vs. Athletic Bilbao EN VIVO: ¿Dónde se juega el partido de LaLiga Santander? | Mapa

El lugar donde se disputará el Barcelona vs. Athletic Bilbao EN VIVO por la fecha 31 de LaLiga Santander es en el estadio Camp Nou, ubicado en el distrito de Les Corts de la ciudad de Barcelona, en España.

