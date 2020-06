‘Mudo’ Rodríguez sobre Jean Deza: “La calidad no alcanza”

Jean Deza tuvo un primer semestre para el olvido que desembocó en su pronta salida de Alianza Lima. Alberto Rodríguez se refirió a la situación del exjugador ‘blanquiazul'.

El ‘Mudo’ aseguró en una entrevista en Al Ángulo que conversó mucho con Jean Deza no solo en Alianza Lima cuando Pablo Bengoechea fue el entrenador, sino también en la selección peruana.

“En la pretemporada con Alianza Lima concentré con Jean Deza y Alexi Gómez, dos figuras autoadhesivas. No pueden decir que no he hablado con ellos. Fue muy bonito conversar sobre ciertos temas ajenos al fútbol”, explicó Alberto Rodríguez.

El zaguero de Alianza Lima manifestó que Alexi Gómez y Jean Deza son buenas personas, pero que a veces la vida pasa por decisiones y hay consecuencias difíciles.

“Jean es joven, está a tiempo de hacer las cosas bien. Su calidad es indiscutible, pero no alcanza si es que todo en tu vida no lo haces de la mejor manera”, argumentó el ‘Mudo'.

Sobre la situación que atravesó Jean Deza, Alberto Rodríguez afirmó que en la vida pueden pasar muchas cosas, pero si te manejas bien vas a crecer y madurar.

Jean Deza, quien fue uno de los fichajes más importantes de Alianza Lima, se sumará a las filas de Deportivo Binacional para disputar el torneo Clausura y la Copa Libertadores.

Alianza Lima oficializó el pasado lunes 15 de junio la desvinculación de Jean Deza por los constantes actos de indisciplina. A través de un comunicado oficial, el club victoriano resolvió el contrato que tenía hasta fines del año 2021 con el futbolista de 27 años.

