Alberto Rodríguez, actual defensa central de Alianza Lima, recordó su paso por Europa. El futbolista de 34 años defendió las camisetas del Sporting Braga, Lisboa y Río Ave en Portugal durante 12 temporadas donde enfrentó a grandes técnicos y jugadores del Porto y Benfica, dos de los clubes más grandes de ese país.

El excapitán de la selección peruana contó una anécdota con José Mourinho, actual entrenador del Tottenham, en Portugal. El ‘Mudo’ comentó que recibió un consejo del técnico portugués luego de haberlo visto en varios partidos.

“Estaba concentrado, si mal no recuerdo jugábamos contra Tottenham. Yo estaba con un dirigente que era muy amigo de Mourinho y el entrenador Jorge Costa, que fue central en el Porto. Ambos me llamaron luego de acabar de cenar y me dijeron: ‘Mira, ahí está Mourinho’”, inició Rodríguez en Al Ángulo.

“Yo me sorprendí porque no sabía que tenían esa relación. Les voy a decir claro lo que me dijo porque habla muy bien español: ‘Tú eres un gran central, pero tienes que meter patada. Los delanteros te tienen que sentir. Tú juegas bonito, juegas bien, eres un crack, lo que tú quieras, pero tienes que meter patada’”, finalizó el ‘Mudo’ desatando las risas de los panelistas.

Alberto Rodríguez emigró a Europa en 2007 para jugar en el Sporting Braga. Luego de cuatro temporadas, el ‘Mudo fichó por el Sporting Lisboa y un año después, llegó al Río Ave. En su paso por Portugal, Rodríguez ganó una copa Intertoto con Braga y quedó subampeón de la Europa League en 2011 tras perder la final contra Porto.

