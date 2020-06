Isner vs. Mahut: se cumplen 10 años del partido más largo de la historia.

Es bien sabido por los fans del tenis que, por la naturaleza de este deporte, es muy posible que los partidos se dilaten por horas. Pero esto no va en desmedro de la emoción que puede generar un encuentro que se prolongue por mucho tiempo, al contrario, los aplausos finales de reconocimiento grafican que mientras más dure un duelo, más dulce es la victoria.

La historia del tenis ha regalado grandes batallas de muchas horas, incluso, condiciones climatológicas han llevado a terminar partidos días después. Sin embargo, si de resistencia hablamos, los nombres de John Isner y Nicolás Mahut destacan por la proeza que lograron en el año 2010.

Un día como hoy, 22 de junio, Wimbledon fue testigo de un partido de primera ronda que iba a entrar a la historia. El estadounidense John Isner se enfrentaba al francés Nicolás Mahut en un encuentro que no llevaba mucha relevancia en sus espaldas.

Los 4 sets que terminaron con marcadores de 6-4, 3-6, 6-7 y 7-6, hablaban de un partido cerrado, reñido y de mucha intensidad. Ambos ya se habían ganado el reconocimiento del público que los había visto batallar por casi 3 horas. Nada los había preparado para lo que aguardaba en el quinto set.

El partido empezó el 22 de junio, el final del cuarto set se tuvo que suspender para el día siguiente por falta de luz. Se reanudó el 23, con el quinto set en juego, Isner y Mahut intercambiaron puntos hasta lograr un marcador inédito de 59-59. Pasaron dos grupos de 4 jueces de línea y cuatro grupos de 28 recogebolas hasta que el tiempo dijo ‘hasta aquí nomas’ y el partido se suspendió para el día siguiente llegadas las 9:13 de la noche.

El partido se reanudó el 24 de junio y el trámite fue el mismo en los primeros minutos. El público no podía creer lo que estaba viendo y en sus gestos se podía vislumbrar el deseo de que no haya perdedor. Lamentablemente, no existen los empates en el tenis y fue Isner quien salió triunfante 70-68 en el quinto round.

Con un tiempo total de 15 horas, 6 minutos y 23 segundos, distribuidos en 3 días y 183 games, este partido logró el récord de el más largo de la historia del tenis. El marcador final fue de 6–4, 3–6, 6–7, 7–6, 70–68. Además, se llevaron el galardón del set más largo, más games en un set, más games en un partido y muchos récords más.

Al final del partido, ambos tenistas, y el árbitro Mohamed Lahyani, recibieron un premio especial de parte del Wimbledon All England Club. Isner avanzó a la siguiente ronda pero perdió ante el holandés Thiemo de Bakker en solo 74 minutos.

El cansancio les pasó factura a los dos deportistas. Isner tuvo que posponer un partido de dobles, mientras que Mahut, en su respectivo compromiso de dobles, no aguantó más y el encuentro se suspendió.

