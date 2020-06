Real Madrid en las portadas españolas tras polémica victoria: “Líderes del VAR”

Real Madrid sumó tres puntos de oro el último domingo al vencer 2-1 al Real Sociedad, esto le valió para sumar las mismas unidades que el FC Barcelona y compartir el liderato de LaLiga española. Sin embargo, la victoria ‘alba’ estuvo llena de polémicas, en el cual el VAR fue cuestionado y se llevó el protagonismo.

En la trayectoria del encuentro hubo hasta dos situaciones que fueron analizadas en el VAR, ambas jugaron a favor del elenco dirigido por Zinedine Zidane. Esto no fue bien visto por sus rivales de turno y oponentes en la lucha por el campeonato liguero.

Es por esa razón que las portadas de los principales medios españoles ironizaron los hechos con titulares que ahondaron más en la polémica.

El diario Sport publicó como foto principal el momento del penal de Sergio Ramos, junto a la postal añadió el titular: “Líderes del VAR”.

Por su parte, Mundo Deportivo tituló: “Made in Madrid”, y As de España escribió: “Nuevo líder, nuevo lío”.

Real Madrid: DT del Barcelona lanza una indirecta

Quique Setién, técnico del Barcelona, fue consultado por el triunfo del Real Madrid y el empate en la punta de la Liga española, esto dijo:

“Todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno sacará las conclusiones y las valoraciones que crea oportunas”. El DT ‘azulgrana’ consideró al VAR “una herramienta que tenemos que nos puede hacer mejores”.

“Lo que hay que hacer es utilizarla en la medida en que nos proporciona una visión más clara de la realidad”, añadió Setién matizando que los problemas llegan cuando “unas acciones se revisan, el propio árbitro las revisa y otras no. En unos partidos sí, en otros no, y esto es lo que realmente uno puede pensar que no se está utilizando bien”.

