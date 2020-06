El 22 de junio de 1986, Diego Armando Maradona se inmortalizó ante la selección de Inglaterra en el Mundial de México 86 por abrir el resultado con la legendaria ‘Mano de Dios’ y convertir el ‘Gol del Siglo’.

Después de 34 años, Maradona volvió a dar qué hablar, pero ahora por desatar la polémica con un baile con su expareja y en aparente estado de ebriedad.

El director técnico de Gimnasia Esgrima y La Plata, durante la semana, también se vio envuelto en problemas, primero con sus hijas que le volvieron a reclamar poca atención, y después con su relación con Roció Oliva, de quien se asegura ya está separado.

Diego Maradona, a 34 años de sus goles a Inglaterra: “Me sigue emocionando”

Diego Maradona apuntó este lunes, a 34 años de los dos goles que le anotó a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México 1986, que se “sigue emocionando” cuando ve el segundo tanto que convirtió, conocido como ‘El gol del siglo XX’.

“El otro día en casa vi otra vez el partido, vi el segundo gol y me sigue emocionando. Y siempre le encuentro algo nuevo, la mala salida de (el portero Peter) Shilton o el pase del ‘Negro’ (Héctor) Enrique. Porque joden (bromean) con eso, pero ahí arranqué yo. Otro por ahí la tiraba a la mierda, pero él me vio y me dio la pelota”, declaró Maradona en una entrevista con Infobae.

“Con el tiempo dije que el segundo gol a Inglaterra fue para que después no digan que les había hecho un gol con la mano, ja. Creo que fue justo para eso, así no tenían excusas. Más no le puedo pedir a la vida”, subrayó el ahora entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Con información de EFE.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.