Christian Ramos: “El técnico que me marco en menores fue Pavoni”

El defensor poeta y mundialista Christian Ramos, recordó sus inicios en el fútbol y los técnicos que lo marcaron en su vida profesional, como el DT argentino José Luis Pavoni quien lo dirigió en el Mundial Sub 17 del 2005. Así como su llegada a la Universidad César Vallejo.

“Yo jugaba en mi barrio y poco a poco fui escalando, luego fui a la Guardia Republicana, estuve entrenando ahí y jugando en campeonatos; a los 18 años doy el salto a Sporting Cristal y debutó bajo el mando de Juan Carlos Oblitas”, contó Christian con respecto a sus inicios en el fútbol profesional.

Ramos ha pasado por las diversas categorías de la Selección Peruana, hasta jugar un Mundial juvenil y la Copa del Mundo del 2018, justo fue quien marcó el segundo gol en el partido de vuelta del repechaje ante Nueva Zelanda.

Desde que estuve en la Guardia Republicana pertenecí a la sub 15 que formaban para sub 17, cuando llegue a la selección mayor, justo “Chemo” (Guillermo del Solar) era el técnico, yo recién empezaba y estaba de titular en Sporting Cristal con Oblitas, cuando hacen una lista y me veo ahí, siento que fue muy rápido, pero me encanto estar en la selección, no jugaba, pero siempre estaba en los procesos y eso es importante porque ves a los demás como juegan. Jugar el Mundial es todo un lujo. nada está cerrado aún”, comentó.

Entre los técnicos que le dejaron mayor enseñanza, se refirió a José Luis Pavoni que lo dirigió en la Copa del Mundo sub 17 realizada en nuestro país en el 2005.

“En menores me marcó Pavoni, nos enseñó a competir a nivel internacional, y el uruguayo Alfredo Arias que me dirigió en Emelec, siempre me acuerdo de él por su forma de jugar, no pierde su esencia a pesar que no le salían las cosas”.

Su presente en UCV

Su llegada a UCV se hizo esperar y recién esta temporada pudo fichar por el equipo trujillano para jugar la Liga 1 Movistar.

“Me llamo Richard Acuña, me sorprendió, comenzamos hablar, siempre estuvieron interesados en mí, les dije que me esperan un poco porque yo tenía un acuerdo de palabra con Universitario, estaba esperando la oferta que me podían dar y me esperaron bastante para poder pertenecer a Vallejo”, expresó Ramos.

Sobre el retorno a los entrenamientos y después volver a competir señaló, “Dejaremos el trabajo de preparación virtual que veníamos desarrollando, para ingresar a la práctica grupal de acuerdo al protocolo, el trabajo virtual nos ha dejado la experiencia de un entrenamiento nuevo, que gracias a la predisposición del comando técnico y nosotros, nos ha ido muy bien”.

Luego agrega, “Los trabajos grupales de pre temporada de cara al reinicio del torneo nos servirá para afianzar lo táctico y técnico, sobre todo este último ya que no estuvimos constantemente con el balón”.