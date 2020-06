Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO desde el Camp Nou EN DIRECTO ONLINE por ESPN 2 y Movistar+, a las 3.00 p. m. en el horario peruano y a las 10.00 p. m. en España, por la fecha 31 de LaLiga Santander. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido vía La República Deportes.

Después del empate en Sevilla, el Barcelona ya no tiene margen de maniobra ni depende de sí mismo para conquistar LaLiga, por lo que ante el Athletic Club, que quiere mantener sus ilusiones europeas, está obligado a sumar tres puntos para seguir en la lucha por el campeonato.

Pese a las dudas en su juego, desde Barcelona se mira con mucho recelo los últimos arbitrajes de los partidos del Real Madrid, presididos por la polémica, el último de ellos en San Sebastián.

Dice Setién que este tipo de errores son “inherentes” al mundo del fútbol, pero Gerard Piqué apunta en otra dirección: “Va a ser difícil ganar esta Liga. Al no depender de nosotros..., haremos todo lo posible pero se van a perder pocos puntos. Viendo las jornadas que han sucedido, va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos”.

En todo caso, el Barcelona necesita mantener su racha de resultados en el Camp Nou. Mejor los números que el fútbol, c o mo se demostró en el último partido ante el Leganés, saldado con un 2-0 pero con pobres sensaciones.

Además, tiene Quique Setién dos bajas importantes. La de Frenkie de Jong, con una lesión en el sóleo, es preocupante, porque el holandés es uno de los jugadores diferentes y que podía aportar frescura al equipo azulgrana.

La otra es la de Sergi Roberto, que como de Jong, tampoco jugó en Sevilla a causa de una fisura costal que le impiden estar disponible de momento.

Para el partido ante el Athletic, que no gana en el Camp Nou desde noviembre de 2001, Setién tiene dudas en cada una de las tres líneas de su equipo.

Con información de EFE

Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO vía la ESPN 2: alineaciones confirmadas

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Arthur, Busquets, Vidal; Messi, Suárez y Griezmann

Athletic: Simón; Capa, Yeray, Núñez, Iñigo, Balenziaga; Dani García, Sancet, Vesga; Villalibre y Williams.

¿Cuándo juega Barcelona vs. Athletic Club?

Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO se enfrentan HOY martes 23 de junio desde el Camp Nou a las 3.00 p. m. en el horario peruano y a las 10.00 p. m. en España.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Athletic Club HOY?

Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO protagonizarán un emocionante duelo por la fecha 31 de LaLiga Santander. El horario pactado para este cotejo en Perú será a partir de las 3.00 p. m. y 10.00 p .m. en España.

¿Qué canal transmitirá el Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO ONLINE gratis?

¿Cómo ver Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO ONLINE?

Para ver Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO vía INTERNET GRATIS deberás engancharte a la señal de ESPN 2, Movistar+ y MiTele Plus, transmitirán EN DIRECTO ONLINE el partido de LaLiga Santander.

