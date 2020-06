Con casi ocho temporadas defendiendo los colores de Alianza Lima, Rinaldo Cruzado es uno de los referentes del equipo victoriano y la afición lo destaca no solo por su liderazgo en el campo; además es considerado por ser parte de la hinchada blanquiazul.

Sin embargo, pocos conocen que el volante estuvo cerca de pertenecer al archirrival de los íntimos, Universitario de Deportes, donde no pudo ingresar por decisiones de los entonces integrantes del comando técnico.

PUEDES VER Rinaldo Cruzado rompió su silencio y habló sobre las indisciplinas en Alianza Lima

Rinaldo Cruzado recordó uno de los momentos que atravesó en el inicio de su carrera, al intentar ingresar a las filas ‘merengues’ y no ser tomado en cuenta, aunque resalta que tras ese episodio llegó al equipo de sus amores.

Rinaldo Cruzado contó detalles de su breve paso por Universitario. | Foto: GLR

“En Universitario no me tomaron atención seguramente por ser nuevo. Y eso fue algo que me marcó y ese día le pedí a mi padre que no me llevara más y luego, después de unos años, me tocó ir al club que yo amo, Alianza Lima”, enfatizó el volante de 35 años.

PUEDES VER Plantel de Universitario se sometió a pruebas moleculares para el descarte de COVID-19

Asimismo, destacó su hinchaje en la institución de La Victoria pese al cercano vínculo que tiene su familia con Sport Boys y la ‘U', donde llegó por un pedido que le hicieron a su papá.

“Mi familia es relacionada a Universitario, mi padre es hincha de Boys, a él le pidieron que yo vaya al entrenamiento de la U, fui, pero ese día sentí que no me tomaron atención. No por falta de respeto”, expresó Rinaldo Cruzado.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.