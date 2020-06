El experimentado portero y capitán de Alianza Lima Leao Butrón habló sobre el reinicio de la Liga 1 Movistar y como se viene preparando el equipo íntimo para su vuelta al fútbol. Asimismo, mencionó sus objetivos a futuro con la casaquilla victoriana.

“Esta semana estamos trabajando casi a doble turno, el comando técnico es muy exigente”, atinó en primera instancia Leao Butrón para Movistar Deportes.

“El tema de la emoción que uno puede sentir por volver puede ayudarte a que no sea duro el cambio. Regresar a jugar será como un nuevo debut. El jugador ahora tiene una responsabilidad muy grande de cuidar a sus compañeros y familiares”, añadió Butrón.

Por otra parte, el guardavallas también comentó sus planes de retirarse vistiendo la equipación Blanquiazul. ”Todavía no he definido si de todas maneras mi retiraré este año. Sería hermoso campeonar con Alianza Lima y retirarme. Sí me da un poco de temor, pero eso pasa”, acotó.

Salas prepara un nuevo plan con el plantel de Alianza de cara al regreso de la Liga 1

Pese a que Mario Salas todavía no ha podido entrenar de forma presencial a los jugadores de Alianza Lima, el ‘Comandante’ ha conversado y conocido a cada uno de ellos a través de plataformas virtuales.

Leao Butrón se permanecería en el arco como titular indiscutible. Aldair Salazar, Rubert Quijada, Alberto Rodríguez y Alexi Gómez serían los defensores.

Rinaldo Cruzado, Josepmir Ballón y Carlos Ascues ocuparían la medular del equipo íntimo; mientras que, la zona de ataque estaría conformada por Joazinho Arroé, Osling Mora y Beto Da Silva.

