WWE vivió una semana catastrófica y no por los números relacionados a los shows semanas de RAW o SmackDown. La razón: En Reino Unido, varios luchadores conocidos en el mundo luchísitico británico fueron denunciados por acoso y la mayoría fueron despedidos. NXT UK se vio envuelta en este tema y también otros casos particulares como el de Matt Riddle o Jack Gallagher.

Sin embargo, este domingo 21 de junio las tendencias en las redes sociales dieron un giro de 360° grados, ya que el protagonista fue The Undertaker. La empresa de Vince McMahon emitió el último episodio del documental, The Last Ride, en el cual el ‘Enterrador’ deja entrever su retiro definitivo de los cuadriláteros.

En las imágenes, Taker no escatima en elogios a la hora de hablar de su último oponente, AJ Styles, con quien tuvo un peculiar e inesperado duelo, el ‘Boneyard Match’, en WerestleMania 36. Este enfrentamiento no se dio en un ring y tuvo un estilo cinematográfico en el cual se grabaron todas las escenas días anteriores y tuvo como ganador al ‘Hombre de las Tinieblas’.

Esta lucha fue alabada por la crítica en general porque no mostró a un Undertaker envejecido como se vio en otros eventos PPV de WWE. Todo lo contrario, gracias a la magia de la edición, no hubo errores y ambas superestrellas ofrecieron un gran espectáculo. Pese a ello, el ‘Phenomenal’ no era consciente de que esta sería la última aparición de la ‘Leyenda’.

“Todavía sigo anonadado por la experiencia y la reacción que ha tenido el Boneyard Match en WrestleMania. Si esa ha sido la última vez que The Undertaker se ha abrochado las botas, me siento honrado de que haya sido contra mí”, fueron las palabras que AJ Styles escribió en su Twitter.

Por otro lado, en una parte del largometraje, se da a conocer que el ‘Phenomenal’ fue quién le propuso a Taker a tener una lucha, ya que este último había anunciado que estaba cerca al retiro. Asimismo, dijo que en un principio se negó, pero el campeón Intercontinental dejó en claro que uno de sus sueñas era medirse con él.