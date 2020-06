The Undertaker es una leyenda viva de la lucha libre. Sus años disputando títulos y dejándonos peleas para el recuerdo, parecen haberlo agotado. Así se le escuchó en el documental de la WWE ‘The Last Ride’ donde El Enterrador anunció su retiro de los cuadriláteros.

Mark Calaway mencionó ante las cámaras de la WWE que su pelea contra AJ Styles fue el momento perfecto para dar por finalizado su carrera. “Estoy muy contento ahora como estoy, sobre todo después del Boneyard Match, que fue una gran lucha contra uno de los mejores del negocio. Cuando subí a la motocicleta tuve un momento de pensamiento y tenía mucha emoción sobre el combate. Pensé si era feliz con lo que he hecho y lo que hice, y me dije que sí. Fue un momento perfecto y poderoso para acabar mi carrera”, relató.

La forma en que contó los hechos daba a entrever una posible decisión de alejarse de la industria del entretenimiento. Así lo confirmó luego, aunque dejando un atisbo de posibilidad para un retorno, que avivó en los seguidores de The Undertaker la ilusión de volverlo a ver protagonizar aquellos enfrentamientos que lo convirtieron en leyenda.

“Si alguna vez hubo un final perfecto para una carrera, el Boneyard Match lo fue. Uno no consigue siempre esos momentos. Si me dices que Vince estuviera en apuros y necesite que vuelva, supongo que el tiempo lo dirá. Como si dijeran: en caso de emergencia, rompa el vidrio, retire a The Undertaker para regresar. Pero ahora mismo, en este punto de mi carrera, no tengo ganas de volver al ring”.