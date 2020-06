“A la tercera va la vencida”, bajo ese lema llegará Ángel Comizzo a nuestro país para ponerse nuevamente el buzo de Universitario. Y es que la administración crema oficializó la contratación del argentino como el nuevo entrenador del primer equipo hasta finales del 2020 en reemplazo de Gregorio Pérez, quien no pudo continuar, según la directiva del club, por ser parte de la población vulnerable al coronavirus.

El estratega llegará a nuestro país en los próximos días en un vuelo humanitario gestionado por la administración de Carlos Moreno con la embajada de Argentina y no llegará solo, pues al ‘Indio’ lo acompañarán Nelson Pumpido como asistente técnico y Diego Ripacolli como preparador físico.

“La elección del comando técnico se basó en el conocimiento que tiene tanto del plantel actual como del torneo peruano, así como en el buen desempeño mostrado, no solo en el 2012 –cuando obtuvimos nuestro último título nacional– sino también en el segundo semestre del año 2019, cuando quedamos en la segunda posición del Torneo Clausura y logramos la clasificación a la Copa Libertadores 2020”, detalla el documento publicado por el club a través de sus redes sociales.

Como se recuerda, esta será la tercera etapa de Comizzo frente a la ‘U', pues dirigió al equipo en el 2013-2014, llevándolo a conseguir el título nacional en el 2013 tras vencer a Real Garcilaso en la final, y volvió en el 2019, pero dejó la institución tras la llegada de la administración de los Leguía, quienes optaron por contar con la experiencia de Gregorio Pérez pese a que el ‘Indio’ aún tenía contrato.

El ‘Indio’ está conforme

La incertidumbre de los hinchas cremas en este momento recae en la continuidad de los jugadores extranjeros. La inestabilidad dirigencial trajo como consecuencia rumores que aseguraban que Federico Alonso, Jonathan Dos Santos y Luis Urruti, quienes viajaron a su natal Uruguay para cumplir con la cuarentena, ya no volverían a nuestro país para la reanudación de los entrenamientos. Sin embargo, se supo que Comizzo desea contar con ellos, por lo que la administración también se puso en contacto con ellos y estarán de vuelta a nuestro país en los próximos días.

“Yo creo que es un hasta pronto. No nos vamos por siempre. Creo que no vamos a tardar en volver. Mi ilusión es volver pronto a esta casa”, dijo el estratega antes de marcharse en diciembre del año pasado y no se equivocó, pues seis meses después volverá con la consigna de ser campeón. Según se pudo saber, Comizzo pidió videos del accionar del equipo en las primeras fechas del Torneo Apertura y quedó conforme con los jugadores que tiene, por lo que no habrá ningún cambio con su llegada.

PUEDES VER Lo que podría perder Binacional si Aldair Rodríguez ficha por otro equipo

El DT llegará y pasará las pruebas Covid-19 de rigor, de ser necesario cumplirá con las dos semanas de cuarentena, para luego comenzar a trabajar con el plantel, que hasta su llegada será dirigido por Juan Pajuelo.

Cremas pasarán por las pruebas de descarte

Tras cumplir con los requisitos exigidos por la Federación Peruana de Fútbol, el plantel de Universitario será sometido mañana a las pruebas Covid-19 como parte del protocolo aceptado por el Minsa para la reanudación de los entrenamientos. Asimismo, la administración crema confirmó que el club Árabe Palestino es el lugar elegido para que el primer equipo de trabajo, debido a que no pueden usar las instalaciones de Campo Mar por encontrarse en manos de la administración de los Leguía.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.