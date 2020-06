Sevilla vs. Villarreal EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por LaLiga?

Sevilla vs. Villarreal EN VIVO ONLINE GRATIS en partido por la jornada 31 de LaLiga Santander 2020 este lunes 22 de junio. La transmisión por Internet podrás seguirlo por el canal de TV: ESPN a partir de las 12.30 horas (horario peruano) en el Estadio de la Cerámica. Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Sevilla vs. Villarreal EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de Sevilla y Villarreal, goles, incidencias de los futbolistas y más.

El conjunto andaluz quiere volver a la senda de la victoria luego del empate ante el Barcelona la fecha pasada. Antes del duelo contra los catalanes, los sevillistas arrancaron bien la vuelta a la actividad deportiva y que le han permitido escalar posiciones y unirse a la lucha por la UEFA Champions League.

Villarreal, por su parte, llega a este compromiso luego de tres triunfos agónicos (0-1 ante el Celta, 1-0 contra el Mallorca y 0-1 frente al Granada). Su pleno de puntos ha colocado al ‘Submarino amarillo’ en la séptima y última posición que da derecho a jugar la próxima temporada en Europa, algo cuestionable en el mes de marzo, cuando estaba a cuatro unidades de distancia del sueño continental.

Sevilla vs. Villarreal EN VIVO: posibles alineaciones

Sevilla: Vaclik; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Jordán, Torres; Ocampos, Munir y De Jong

Villarreal: Asenjo; Peña, Albiol, Chakla, Moreno; Morlanes, Iborra, Gómez; Moreno, Ontiveros y Bacca

Sevilla vs. Villarreal EN VIVO: horarios

Costa Rica: 11.30 a. m.

México: 12.30 p. m.

Perú: 12.30 p. m.

Colombia: 12.30 p. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

Estados Unidos (Washington D.C., Miami, Nueva York): 12.30 p. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

España: 6.30 p. m.

Italia: 6.30 p. m.

Francia: 6.30 p. m.

Sevilla vs. Villarreal EN VIVO: canales

Los canales dónde se podrá ver el Sevilla vs. Villarreal EN VIVO por la fecha 31 de LaLiga Santander de España son los siguientes:

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Andina, ESPN Sur

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, ESPN Play Sur

España: Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar+, Movistar Laliga

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN Sur, ESPN Andina

