El director técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se incomodó durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo luego de la victoria de su equipo 2-1 sobre Real Sociedad, triunfo que los coloca en la cima de La Liga Española.

El entrenador francés mostró su enojo ante los múltiples cuestionamientos en torno a los errores arbitrales que habrían propiciado el triunfo de la ‘Casa Blanca’. Concretamente, sobre el penal marcado a Vinicius Jr., el gol anulado de Real Sociedad por una dudosa posición adelantada y el control de Benzema con el hombro previo a su gol.

“No he visto las jugadas. Pero hay penalti de Vini y el gol de Karim es legal, según me han dicho. Yo no entro en polémicas porque hay un árbitro que se encarga de eso. Solo quiero pensar en nuestra victoria merecida”, aseguró.

“No lo sé, me gustaría hablar de fútbol, del partido. Del resto no puedo decir nada”, agregó.

Sin embargo, Zidane no dio vuelta a la página y, visiblemente incómodo, reiteró que el triunfo de equipo fue merecido. “Me molesta es que al final solo se habla de una cosa de los árbitros y parece que no hemos hecho nada en el campo. Lo que dicen no lo vamos a controlar. Nosotros ganamos en el campo y hoy lo hemos hecho. Es una victoria merecida”, indicó.

PUEDES VER Real Madrid venció a Real Sociedad por 2-1 y desplazó a Barcelona del primer lugar de LaLiga

Hace unos días, Zidane tuvo que referirse a este tema, respondiendo a unas declaraciones de Gerard Piqué, quien deslizó que los árbitros favorecían al Real Madrid. “No. Soy muy directo. No creo (que los ayuden). Nada más”, sentenció el campeón del mundo con Francia en 1998.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.