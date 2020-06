HOY EN VIVO Real Madrid vs. Real Sociedad se enfrentan desde el estadio de Anoeta a las 3.00 p. m. (horario peruano) y a las 10.00 p. m. en España EN DIRECTO ONLINE por ESPN 2, Movistar, Sky Sports, Mitele Plus en partido correspondiente a la fecha 30 de LaLiga Santander. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del duelo por La República Deportes.

Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO: pronóstico

La balanza se inclina a favor del Real Madrid, si bien el elenco de Zidane llega en un gran estado de forma y dejando muy buenos partidos, como visitante se está mostrando bastante más vulnerable, todo lo contrario sucede con Real Sociedad que como local está exhibiendo una gran fortaleza.

La Antesala

El empate del Barcelona en Sevilla deja en manos del Real Madrid la oportunidad de recuperar el liderato de LaLiga Santander al tener la diferencia de goles ganada a su eterno rival, para lo que debe superar en su estadio a una Real Sociedad desconocida tras el parón pero que le echó de Copa del Rey y al que solo ganó en uno de sus cuatro últimos enfrentamientos.

La Real Sociedad no es el rival más propicio en la historia reciente del Real Madrid. Un solo triunfo en sus cuatro enfrentamientos, en la primera vuelta de la actual Liga, pero su verdugo en Copa del Rey, con una exhibición en el Santiago Bernabéu (3-4), y equipo ante el que perdió los dos partidos de la pasada Liga.

Real Madrid sentirá menos la presión ambiental pero debe responder ante la deportiva. El pinchazo del Barcelona le deja la oportunidad esperada. Solo tres jornadas después de perder el liderato con la derrota ante el Real Betis antes del parón por la pandemia, puede volver a lo más alto de la clasificación y con un calendario a priori más asequible.

Encarará Zidane una nueva ‘final’ con la misma idea en cuanto a hombres. No se esperan rotaciones ni muchos cambios en su equipo titular. Apenas retoques que pueden llegar en el lateral izquierdo con el regreso de Marcelo y la renuncia a los cuatro centrocampistas sentando a Luka Modric y ubicando a Fede Valverde en la posición donde mejor explota sus virtudes.

El tridente ofensivo con la conexión Eden Hazard y Karim Benzema con plaza asegurada, deja una plaza en la derecha a varios candidatos. El favorito es Vinicius. Rodrygo ya inició contra el Eibar y Zidane no demuestra confianza en Gareth Bale como para darle la titularidad el día que se juega media Liga. Los dos triunfos de local seguidos han cambiado el panorama, ahora el Real Madrid debe mejorar como visitante tras caer en sus dos últimas salidas ante Levante y Betis.

Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO por la LaLiga: probables alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, Kroos; Vinicius, Hazard y Benzema.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Aritz, Llorente, Monreal; Zubeldia, Merino, Odegaard; Portu, Willian José, Oyarzabal.

¿Cuándo juega el Real Madrid vs. Real Sociedad?

Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO se enfrentan HOY domingo 21 de junio desde el estadio de Anoeta a las 3.00 p. m. en el horario peruano y a las 10.00 p. m. en España.

¿A qué hora juega el el Real Madrid vs. Real Sociedad HOY?

Real Madrid vs. Valencia protagonizarán un emocionante duelo por la fecha 30 de LaLiga Santander. El horario pactado para este cotejo en Perú será a partir de las 3.00 p. m. y 10.00 p .m. en España.

- Costa Rica: 2.00 p. m.

- México: 3.00 p. m.

- Perú: 3.00 p. m.

- Colombia: 3.00 p. m.

- Ecuador: 3.00 p. m.

- Estados Unidos(Washington D.C., Miami, Nueva York): 4.00 p. m.

- Bolivia: 4.00 p. m.

- Venezuela: 4.00 p. m.

- Paraguay: 4.00 p. m.

- Chile: 4.00 p. m.

- Argentina: 5.00 p. m.

- Brasil: 5.00 p. m.

- Uruguay: 5.00 p. m.

- España: 10.00 p. m.

- Italia: 10.00 p. m.

- Francia: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO ONLINE gratis?

- Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

- Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

- Costa Rica: Sky HD

- República Dominicana: SportsMax 2, Sky HD, SportsMax App

- Ecuador: ESPN Play Sur

- El Salvador: Sky HD

- Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Free

- Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

- Real Madrid vs. Real Sociedad en Italia: DAZN

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Real Madrid vs. Real Sociedad en Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- España: Mitele Plus, Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga

- Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

- Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Venezuela: ESPN Play Sur

¿Cómo ver Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO ONLINE?

Para ver Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO vía INTERNET GRATIS deberás engancharte a la señal de ESPN 2, Movistar+ y MiTele Plus, transmitirán EN DIRECTO ONLINE el partido de la LaLiga Santander.

