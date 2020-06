Héctor Chumpitaz manda emotivo mensaje tras derrotar al coronavirus: “He vuelto a nacer” [VIDEO]

El Perú vive momentos caóticos a causa del coronavirus, que ha desatado una profunda crisis en todas las familias del país. Esta pandemia no ha diferenciado a nadie y se ha llevado a grandes y chicos. El histórico Héctor Chumpitaz fue uno de los ciudadanos que contrajo esta enfermedad, pero que hoy en día puede decir que la derrotó.

El otrora capitán de la selección peruana causó miedo a todo el país a finales de abril cuando las pruebas arrojaron que su esposa y él dieron positivo en COVID-19. Tras más de quince días internados en una clínica local fueron dados de alta e hicieron su recuperación en su hogar. En la actualidad, ambos ya se encuentran recuperados al 100 %.

Chumpitaz ha recibido el cariño de todos los peruanos, quienes le desearon el mayor de los éxitos y, además, fue tendencia al emitirse varios partidos de la ‘Bicolor’ en los Mundiales donde él fue el gran referente. En esta ocasión, el ‘Granítico’ conversó con La República para primero enviarle a todos un mensaje por el Día del Padre y también para relatar cómo fue la terrible experiencia de contraer el virus.

“Lo que me ha pasado no lo deseo ni a mi peor enemigo, a pesar que me cuidaba y no salía por ningún motivo de mi casa porque sabía que esta pandemia era muy peligrosa, pero fui infectado por este virus. Junto a mi esposa Esther cumplíamos con los protocolos de seguridad sanitaria, pero este enemigo silencioso entró a mi hogar y nos contaminamos, gracias a Dios cuando tuvimos los primeros síntomas mis hijos nos llevaron a hacernos pruebas de descarte, en las que nos dijeron que éramos positivos a la COVID-19 y quedamos internados en una clínica local”, contó.

“A mis 76 años he vuelto a nacer. Yo nunca he pasado por una guerra, pero creo que este enemigo invisible es peor que mil guerras. Gracias a todos por preocuparse por mi estado de salud, tuve momentos difíciles en la vida, pero nada como esto. Felizmente, todo salió bien y ahora estoy en casa recuperándome y cumpliendo la cuarentena con responsabilidad al lado de mi familia y mis seres queridos”, agregó el popular ‘Chumpi’.

Héctor Chumpitaz manda mensaje por el Día del Padre y reflexiona sobre el coronavirus | VIDEO

Héctor Chumpitaz y sus saludos por el Día del Padre

“Quiero decirle a todo el pueblo peruano que se cuiden soy un testimonio vivo de esta pandemia que ha dejado miles de hogares sin sus seres queridos acá y en todo el mundo. Esta enfermedad tiene que pasar, no hay que desesperarse, seguir con los consejos que nos recomiendan de lavarse las manos, distanciamiento social y usar mascarilla, ya que todavía no encuentran la vacuna contra el coronavirus”, sostuvo.

“Este Domingo que es día del Padre les envió un afectuosos saludos a todos los padres del Perú que se cuiden mucho esto no ha pasado sé que no va a ser lo mismo de ahora en adelante el mundo ha cambiado lo mejor es protegernos y cuidarlos, mi señora mis hijos, nietos y bisnieta estaremos en casa siempre con la bendición de Dios”, finalizó.