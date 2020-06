Este domingo, por el Día del Padre, clubes, jugadores y personajes ligados al fútbol peruano usaron las redes sociales para dejar mensajes emotivos por la celebración. Uno de estos sobresalió entre los demás. Giancarlo Granda, periodista de Gol Perú, ingresó a su Instagram para escribir un saludo especial dirigido a aquellas madres que tuvieron que asumir el rol.

El relator deportivo empezó su mensaje extendiendo el saludo a los padres, luego lo enfocó en su madre a quien consideró una crack.

“Feliz Día del Padre para todos. Quiero saludar también a las mamás que se pusieron la ’10′ y asumieron el rol de ambos por distintas razones. Por supuesto, la mía es una crack y la adoro con todo mi alma. Que pasen un lindo día todos”, escribió el narrador de Gol Perú en su cuenta de Instagram.

Junto al escrito, Giancarlo anexó la foto de la vez que asistió al estadio y llevó un polo con un mensaje a su madre, en este se lee “Feliz día, papá Teresa”.

Día del Padre: Giancarlo Granda, periodista de Gol Perú, envía emotivo mensaje. Foto: Instagram

Esta intención fue celebrada por sus seguidores que en la caja de comentarios ‘aplaudieron’ el gesto y se unieron al mensaje.

Día del Padre: Alianza Lima y Universitario enviaron mensaje

Alianza Lima emitió un video emocionante donde el protagonista es el padre ‘íntimo’ y la herencia que le dejó a sus hijos, el amor hacia los colores azul y blanco. La composición audiovisual relata la experiencia de un fanático que llegó a Matute de la mano de su progenitor.

“Hola, ‘viejo’, la otra vez recordaba la primera vez que fui al estadio, fuiste tú quien me llevaste y como era nuevo desde que llegaste me explicaste todo...”, se empieza a narrar en el video.

“Este, nuestro equipo, es como tu familia y a la familia siempre se le da una mano. Esta es nuestra tribuna, aquí no todos nos conocemos, pero siempre nos abrazamos”.

“Viejo, recién hoy que te tengo lejos entendí... tú me llevaste al estadio no para enseñarme que Alianza Lima es un equipo de fútbol, tú me enseñaste a Matute para decirme que Alianza es una forma de vida, por eso somos ‘íntimos’”, son otras frases que contiene el video.

El ‘compadre’ no se quedó atrás, y por el Día del Padre envío un saludo sabor ‘crema'.

“Esta pasión que no se explica, simplemente se transmite. ¡Feliz día, papá! En especial a quien nos heredó el sentimiento más hermoso, ser de Universitario”, publicó el club.

