Día del Padre ‘íntimo’: “Me llevaste a Matute para enseñarme que Alianza es una forma de vida”

Por el Día del Padre, Alianza Lima emitió un video emocionante donde el protagonista es el padre ‘íntimo’ y la herencia que le dejó a sus hijos, el amor hacia los colores azul y blanco. La composición audiovisual relata la experiencia de un fanático que llegó a Matute de la mano de su progenitor.

“Hola ‘viejo', la otra vez recordaba la primera vez que fui al estadio, fuiste tú quien me llevaste y como era nuevo desde que llegaste me explicaste todo...”, empieza la narración por el Día del Padre.

Otro de los mensajes son alusivos a los sentimientos que se viven en las gradería del estadio Alejandro Villanueva, donde a la hora de alentar al equipo, la masa de hinchas se convierte en una sola familia.

“Este nuestro equipo, es como tú familia y a la familia siempre se le da una mano. Esta es nuestra tribuna, aquí no todos nos conocemos, pero siempre nos abrazamos”.

Hoy, debido a la pandemia por el nuevo coronavirus que implica mantener el distanciamiento social, muchos hijos estarán alejados de sus padres, este tema también fue tomado en cuenta.

“Viejo, recién hoy que te tengo lejos entendí... tú me llevaste al estadio no para enseñarme que Alianza Lima es un equipo de fútbol, tú me enseñaste a Matute para decirme que Alianza es una forma de vida, por eso somos ‘íntimos’”, se añade en el video.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.