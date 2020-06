La administración de Carlos Moreno anunció este sábado el regreso de Ángel Comizzo como nuevo entrenador de Universitario de Deportes. A través de un comunicado oficial en redes sociales, el club crema oficializó al argentino quien reemplazará al uruguayo Gregorio Pérez.

Sin embargo, el ‘Indio’ predijo su vuelta hace aproximadamente siete meses, cuando no llegó a un acuerdo con la antigua administración de los hermanos Leguía debido a que no aceptó la reducción de su sueldo en un 40 %. Aquella vez, declaró que no “tardaría en volver”.

“La despedida fue emotiva, dura, difícil. Estuvo toda la gente, del área médica, de quinesiología, de seguridad, de reservas, hasta la gente de jardinería. Yo creo que es un hasta pronto, no nos vamos a ir por siempre. Creo que no vamos a tardar en volver. Ojalá Dios quiera que mi ilusión y mi sueño de poder volver pronto a esta casa se concreten”, expresó Comizzo aquella vez.

¿Por qué Universitario no le renovó a Comizzo?

Universitario de Deportes no amplió el contrato con Ángel Comizzo debido a que no alcanzó las metas trazadas por la directiva de la ‘U', como ingresar a los play offs por el título nacional y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los dos objetivos no fueron logrados por el técnico argentino y solo alcanzó acceder a la primera fase.

Pese a que Jean Ferrari, en ese entonces gerente deportivo, le pidió que se quedara, Comizzo explicó que no le creía y que le faltaron el respeto, luego del trabajo realizado durante seis meses en el club.

“Es verdad, Jean Ferrari me pidió que me quede. Pero también debo ser honesto, yo le dije que no le creía. Se lo dije en la cara. Yo nunca pedí un dólar demás de lo que ganaba. Hay gente que depende de mí que es mi equipo de trabajo. Recibo una primera propuesta donde me bajaba el 40% de sueldo. La segunda propuesta también fue rechazada. Creo que me faltaron al respeto, que me maltrataron”, indicó.

