IPD comenzó trabajos de recuperación del campo del Estadio Nacional

El regreso del fútbol en el país está cada vez más cerca. Los equipos de la Liga 1 se encuentran cumpliendo los protocolos para una pronta reanudación y, en ese sentido, el IPD (Instituto Peruano del Deporte) también ha puesto manos a la obra.

Mediante un comunicado, el IPD informó que los trabajos de recuperación de la cancha del Estadio Nacional ya comenzaron. Estos trabajos están orientados para permitir el desarrollo de los partidos que se determinen en pos de la reactivación del deporte más popular en el país.

Originalmente, el Estadio Nacional no se encontraba en los planes para albergar partidos de la Liga 1 y se iba a reservar para el inicio de las Eliminatorias. No obstante, no se descarta que algún contratiempo haga necesario su uso.

“Dentro de las acciones de recuperación de la cancha de fútbol del Estadio Nacional, se ha realizado el cambio de césped, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad en el proceso. El IPD continuará revisando diariamente los detalles y trabajos sobre el gramado de juego de la primera casa deportiva del país para asegurar un óptimo resultado”, detalla el comunicado compartido en sus cuentas oficiales en las redes sociales.

“El Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM se publicó en el diario El Peruano dando la confirmación del regreso del fútbol profesional en el Perú. La norma resalta que el retorno de las actividades deportivas se desarrollará bajo estrictos protocolos de bioseguridad aprobados por el IPD y el Ministerio de Salud”, agrega el IPD en su nota de prensa.

