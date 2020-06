Ricardo Gareca sorprendió con su look de confinamiento por la pandemia del coronavirus hace unos meses cuando envió un mensaje a través de las redes sociales. El entrenador de la selección peruana se había dejado crecer la barba y manifestó que no se la iba a cortar hasta que se reincorpore a sus labores en la Videna.

"La barba, cuando se estableció esta cuarentena, dije 'no me la voy a afeitar hasta que salga'. Imagínate que vamos 70 días y hasta el 30 de junio sigue todo esto. Cuando recupere mi vida normal, me afeitaré", contó Gareca en una entrevista con RPP hace unas semanas.

El nuevo aspecto de Gareca llamó la atención de los hinchas y jugadores de la Bicolor y desató una ola de comentarios. Luego de que la Conmebol oficializara el comienzo de las Eliminatorias a Qatar 2022 para el mes de septiembre, el ‘Tigre’ dejará el ‘teletrabajo’ para volver a planificar los entrenamientos desde la Videna.

La publicación en Instagram del nuevo look de Ricardo Gareca en cuarentena.

Es por ello que recibió la visita del barbero Antonio de la Fuente decirle adiós a la barba larga y al pelo desaliñado. “A un metro de distancia con el ‘profe’ Ricardo Gareca. ¡Gracias por la confianza! Y como dice él: ‘Todo estará bien, tengamos fe”, escribió de la fuente en Instagram y compartió dos imágenes con el DT argentino.

Ricardo Gareca manifestó públicamente su deseo de viajar en un vuelo humanitario a Argentina para visitar a su familia. Sin embargo, tras la vuelta a los entrenamientos para la reanudación de LaLiga 1 Movistar a fines de julio, el entrenador de 62 años decidió quedarse en Lima para observar las prácticas de los clubes, aprovechando que el campeonato se jugará en la capital como única sede.

