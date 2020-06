Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO HOY domingo 20 de junio desde el Estadio Municipal de Anoeta por la fecha 30 de LaLiga. La transmisión del partido se realizará ONLINE GRATIS LIVE STREAMING a partir de las 3.00 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN 2 y Movistar. Las incidencias con fotos y videos serán a través de La República Deportes.

El cuadro dirigido por Zinedine Zidane derrotó el pasado jueves 18 por 3-0 a Valencia en el que fue el regreso oficial de Marco Asensio tras varios meses lesionado. Los ‘merengues’ se ubican segundos con 62 puntos, pero ante el empate entre Barcelona y Sevilla, una victoria los colocaría en la punta del torneo junto a los ‘blaugranas’.

Sin embargo, el técnico francés tiene algunas complicaciones debido a la apretada agenda de encuentros y el número de lesionados que tiene el plantel. Jovic, Isco, Nacho Fernández, Lucas Vázquez y Havi Hernández están descartados hasta nuevo aviso. Por eso, decidió convocar a Mariano Díaz para rotar el banquillo y no saturar a su delantero estrellas, Benzema.

En la zona defensiva la única duda de ‘Zizou’ está en elegir entre Marcelo y Mendy, de gran actuación ante los ‘chés’. Con James sin opciones en el once titular, el mediocampo estará conformado por Kroos, Modric, Casemiro y Valverde. Mientras que el ataque lo conformarán Hazard, Bale o Vinicius Jr. y el ‘Gato’.

Real Sociedad, por su parte, no ha tenido un buen regreso, ya que suma un triunfo, un empate y una derrota, la cual justamente fue su último cotejo disputado donde cayó 2-0 con Alavés. Pese a ello, se ubica en el sexto lugar con 47 puntos y está solo a cuatro del Sevilla, que está cuarto y clasificado a la próxima edición de la Champions League.

Real Madrid vs. Real Sociedad: Probables alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Valverde; Bale, Hazard y Benzema.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Aritz, Llorente, Monreal; Zubeldia, Merino, Odegaard; Portu, Willian José, Oyarzabal.

Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO: ¿a qué hora ver el partido de LaLiga?

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos: 3.00 p.m. (ET) / 12.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 2.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 10.00 p.m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs. Real Sociedad LIVE STREAMING por LaLiga?

Los canales dónde se podrá ver el Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO por la fecha 30 de LaLiga son los siguientes:

ESPN 2 EN PERÚ

DirecTV Sports► 625 (SD) y 1623 (HD)

Movistar TV► 506 (SD) y 741 (HD)

Claro TV ► 65 (SD) y 523 (HD)

Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO: ¿En qué canales ver el partido de LaLiga?

Real Madrid vs. Real Sociedad en Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO: ¿Dónde se juega el partido de LaLiga? | Mapa

El lugar donde se disputará el Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO por la fecha 30 de LaLiga es en el Estadio Municipal de Anoeta, recinto deportivo ubicado en San Sebastián, municipio de Guipúzcoa, España.

Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido de la Liga 1?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.