Liverpool vs. Everton EN VIVO ONLINE se enfrentan este domingo 21 de junio por la jornada 30 de la Premier League. El Goodison Park será testigo del duelo que está programado para la 1:00 p.m. (Perú) y 3:00 p.m. (Argentina) con la transmisión por INTERNET: ESPN, ESPN Play y beIN Sports.

Recuerda que si quieres ver fútbol en vivo online, en La República Deportes puedes seguir el minuto a minuto, el resultado del marcador, goles y resumen final del duelo inglés.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Everton por la Premier League?

Si quieres ver Liverpool vs. Everton, los ‘Reds’ pelean para logar el título de la Premier League. A continuación te mostramos los horarios de este duelo en los distintos países:

Perú - 1.00 p. m.

México - 1.00 p. m.

Ecuador - 1.00 p. m.

Colombia - 1.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York,, Washington D. C., Florida y Miami) - 2.00 p. m.

Bolivia - 2.00 p. m.

Venezuela - 2.00 p. m.

Paraguay - 3.00 p. m.

Chile - 3.00 p. m.

Argentina - 3.00 p. m.

Uruguay - 3.00 p. m.

Brasil - 3.00 p. m.

España - 7.00 p. m.

Inglaterra - 7.00 p. m.

Liverpool vuelve a la acción tras casi cuatro meses de paralización por la expansión del coronavirus. Los ‘Reds’ son líderes solitarios en la tabla de posiciones de la Premier League con 22 puntos de ventaja, está a dos triunfos de lograr un título que no alcanza desde hace 30 años.

Antes de la paralización, sumó cuatro triunfos de los cincos duelos que disputó por la Premier League antes de la suspensión del fútbol. Su última víctima fue el Bournemouth a quien venció 2-1 de local.

Jügen Klopp no podrá disponer con su once de titular completo, en los últimos días ha quedado descartado Mohamed Salah debido a las molestias que arrastra. Si bien el egipcio no es el único, el lateral Andrew Robertson y Alisson Becker sí parecen que vayan a arrancar en Goodison Park.

En la acera de en frente está en Everton, que afrontar es duelo en calidad de local. Su presente en la Premier League es distinto al de los ‘Reds’ porque no pelean por nada al estar a media tabla con 37 unidades.

De los cinco últimos cotejos que disputó antes de la paralización acumuló dos derrotas, dos triunfos y un empate.

Carlo Ancelotti tiene un dolor de cabeza con el Everton al cargar un gran número de lesionado deberá en su plantilla. Jugadores clave como Yerry Mina, Theo Walcott, Cenk Tosun, Jean-Philippe Gbamin y Fabian Delph se perderán la reanudación de la Premier League.

Canal | Liverpool vs. Everton EN VIVO

Si deseas ver el partido Liverpool vs. Everton EN VIVO por la jornada 30 de la Premier League, lo podrás seguir por los siguientes canales de transmisión:

Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica Sky HD

República Dominicana RUSH, Sky HD

Ecuador ESPN Play Sur

El Salvador Sky HD

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Italia NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Paraguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Portugal Sport TV LIVE, Sport TV2

Puerto Rico RUSH

España DAZN

Reino Unido BBC Radio 5 Live, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, Sky Sports Football, SKY GO Extra

Estados Unidos Telemundo, SiriusXM FC, NBCSports.com, NBC, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo

Uruguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur

