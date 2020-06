Atlético Madrid vs. Real Valladolid EN VIVO ONLINE HOY por LaLiga española. Este encuentro se disputará en el Wanda Metropolitano por la jornada 30 de la Liga Santander. Contará con la TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN, Mitele Plus y Movistar LaLiga. La Hora: 3:00 p.m. (Perú) y 10:00 p.m. (España).

El elenco dirigido por Diego Simeone llega con una racha de 7 encuentros consecutivos sin perder en Liga Santander (3 victorias y 4 empates). En su último aparición aplastó 5-0 al Osasuna.

En la tabla de posiciones se encuentra en el cuarto lugar con 49 puntos detrás del Barcelona, Real Madrid y Sevilla.

Por su parte, Valladolid también atraviesa por un buen momento al sumar 2 partidos consecutivos sin perder en Liga Santander (1 victoria y 1 empate).

Como visitante el ‘Pucela’ viene de poner fin a 2 derrotas seguidas, una victoria que le permite distanciarse considerablemente de las posiciones de descenso. Ahora mismo se encuentra con 8 puntos de ventaja sobre el Mallorca (18º), equipo que marca dicha zona.

Atlético Madrid vs. Valladolid ONLINE

Para seguir el Atlético Madrid vs. Valladolid ONLINE GRATIS tendrás que engancharte a la web de La República Deportes. La transmisión del minutos a minuto contará con los goles en vivo, incidencias y el resumen al término del encuentro.

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs. Valladolid por LaLiga?

Si quieres ver Atlético Madrid vs. Valladolid, partido donde los ‘colchoneros’ podrían escalar a la tercera posición, a continuación te mostramos los horarios de este duelo en los distintos países:

Perú - 3.00 p. m.

México - 3.00 p. m.

Ecuador - 3.00 p. m.

Colombia - 3.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York,, Washington D. C., Florida y Miami) - 4.00 p. m.

Bolivia - 4.00 p. m.

Venezuela - 4.00 p. m.

Paraguay - 5.00 p. m.

Chile - 5.00 p. m.

Argentina - 5.00 p. m.

Uruguay - 5.00 p. m.

Brasil - 5.00 p. m.

España - 10.00 p. m.

Canal | Atlético Madrid vs. Valladolid EN VIVO

Si deseas ver el partido Atlético Madrid vs. Valladolid EN VIVO por la jornada 30 de LaLiga Santander, lo podrás seguir por los siguientes canales de transmisión:

Argentina ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil ESPN Brasil

Canadá beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español

Chile ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China iQiyi, QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica Sky HD

República Dominicana Sky HD, ESPN2 Caribbean, ESPNPlay Caribbean

Ecuador ESPN Play Sur

El Salvador Sky HD

Francia Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD, ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean

Italia DAZN

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Paraguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN

Puerto Rico ESPNPlay Caribbean, ESPN2 CaribbeanPN2 Sur

España Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Movistar+, Mitele Plus

Reino Unido LaLigaTV, Premier Player HD

Estados Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA

Uruguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur

