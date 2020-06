El Barcelona empató 0-0 contra Sevilla y terminó con un sabor amargo debido a que perdió la oportunidad de aumentar su ventaja con el Real Madrid en la punta de LaLiga Santander. El central Gerard Piqué aseguró que será difícil ganar la liga, puesto que, ya “no dependerán de sí mismos”.

El periodista Edu Aguirre juzgó las declaraciones del futbolista azulgrana tras el partido en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en Twitter. “Hay que venir llorado de casa”, escribió el Aguirre, panelista del programa español ‘El Chiringuito’y amigo de Cristiano Ronaldo, cuando este jugaba en el Real Madrid.

Horas después, Gerard Piqué contestó las críticas de Edu Aguirre en la misma red social. “Te has pasado de la raya”, comentó el defensa culé. No es la primera vez que Aguirre y Piqué tienen una discusión, anteriormente, el periodista había alimentado las críticas de la afición cuando el jugador de 31 años defendía los colores de la selección española.

Barcelona pone en peligro el liderato

Gerard Piqué apuntó que tras igualar sin goles en el campo del Sevilla "ganar esta liga va a ser muy difícil". "Ha sido un partido exigente. Ha sido un partido competitivo. El empate nos deja en una posición que no nos permite depender de nosotros", comentó el futbolista catalán en declaraciones a Movistar una vez concluido el partido.

Piqué señaló que “hemos generado, pero no nos ha dado para ganar. Ganar esta Liga va a ser muy difícil, se van a perder pocos puntos. Vistas las dos primeras jornadas va a ser difícil que el Madrid pierda puntos, va a ser difícil ganar la liga, pero lo vamos a intentar”, concluyó.

