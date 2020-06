La semana dejó varias movidas en los clubes más grandes del fútbol peruano: Alianza Lima y Universitario de Deportes. Luego de una larga espera de tres meses, el chileno Mario Salas llegó a Lima en un vuelo humanitario y posó con la camiseta blanquiazul, mientras que en la ‘U’ se vivió una incertidumbre tras la salida del uruguayo Gregorio Pérez.

Mario Salas aterrizó en Lima el último jueves 18 de junio procedente de Santiago con su comando técnico integrado por Rodrigo Guerrero (Asistente Técnico), Oswaldo Alegría (Preparador Físico), Javier Rodriguez (Arqueros) y José Mena (Psicólogo). El exDT de Colo Colo y Sporting Cristal aseguró que tiene el mejor plantel del campeonato e intentarán darle una nueva identidad.

“Tener buenos jugadores y tener los jugadores que tiene Alianza Lima en el equipo es fundamental. Han dicho que Alianza tiene el mejor plantel del Perú y concuerdo con eso, pero después viene la otra tarea y la más difícil que es demostrar en la cancha que somos los mejores y esa es la gran tarea que tiene Alianza”, dijo Salas en su primera conferencia virtual.

Por su parte, Universitario de Deportes vive una disputa dirigencial entre dos administraciones que derivó en la baja del uruguayo Gregorio Pérez, quien terminó su vínculo con el club al ser población vulnerable por la pandemia del coronavirus. El pasado viernes 12 se hizo oficial su salida de la institución y el técnico de 72 años se mostró dolido por no continuar con el proyecto de la estrella 27.

PUEDES VER Mario Salas no tendrá que hacer cuarentena si sale negativo por coronavirus

“Estamos tratando de dar vuelta a la página porque tampoco no me gusta dramatizar las situaciones, más allá de que te pueda doler. Ya está, es un hecho consumado, no se pudo seguir como nosotros queríamos y dada estas circunstancias muy especiales que están viviendo el mundo entero, no solamente Perú, nuestro pasaje por Universitario quedó trunco”, indicó Pérez a La República.

Mario Salas cumplirá cuarentena durante quince días en un hotel para luego sumarse a los entrenamientos de Alianza Lima, que arrancan este lunes 22. En tanto, Universitario oficializó la vuelva del argentino Ángel Comizzo quien se unirá al equipo en los próximos días. Ambos clubes comenzarán a escribir una nueva historia de cara a la reanudación de LaLiga 1 el 31 de julio.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.