La conmoción por las diversas denuncias que salieron en contra de los personajes de la WWE y lucha libre por acoso y violencia sexual van en aumento. Esta vez la peleadora Candy Cartwright hizo una inesperada confesión sobre Matt Riddle.

Mediante las redes sociales, Cartwright se unió a la campaña ‘Speaking Out’ para acusar a la superestrella de WWE Smackdown por forzarla sexualmente en un viaje que realizó con otros luchadores en el 2018.

PUEDES VER Actriz de cine para adultos manda curioso mensaje a superestrella de WWE [FOTO]

De acuerdo con el testimonio de Candy Cartwright, Matt Riddle la obligó a tener relaciones en un viaje por carretera, aprovechando que el resto de sus compañeros estaban dormidos.

“Me negué (aunque previamente habíamos estado juntos, estaba increíblemente incómoda en ese entorno) Cuando dije que no, él me agarró por el cuello, me ahogó y dijo ‘¿y si te hubiera hecho? Terminé dándole sexo oral (rezando para que alguien no se despertara) para evitar tener relaciones sexuales con él. Fue increíblemente humillante”, expresó mediante su cuenta de Twitter.

Tras estas graves declaraciones que hizo Candy Cartwright sobre Matt Riddle, la organización de la WWR habría manifestado que habrá una investigación sobre la acusación. “Nos tomamos muy en serio cualquier acusación de esta naturaleza y estamos investigando el asunto”, informaron en CBS Sports.

Campaña ‘Speaking Out’ altera la WWE

Durante las últimas horas se ha creado la campaña ‘Speaking Out’ o ‘Hablar’, la cual alborotó las redes sociales ya que son muchas las denuncias por abuso, acoso y violencia sexual departe de figuras de la WWE como Jack Gallagher, Wolfgang, Scotty Davis, Alex Shane, Danny Hudson, Martin Zaki, entre otros.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.