Gregorio Pérez llegó a Lima la mañana del 5 de diciembre para ser presentado en Universitario de Deportes. El técnico de uruguayo de 72 años estuvo alejado del fútbol durante un año y medio y, pese a que recibió ofertas para volver a Colombia y Paraguay -países donde había dirigido anteriormente-, aceptó la propuesta que le hizo el gerente deportivo Jean Ferrari en Buenos Aires: tener la oportunidad de ser el DT de otro grande.

Ruben Marruffo, exjefe de prensa de Universitario, fue la primera persona que le dio la bienvenida a Gregorio Pérez en el aeropuerto y, durante el trayecto al hotel, comenzaron a hablar de Universitario y de fútbol. Ambos recordaron la Copa El Gráfico de 2002, cuando Pérez vino como entrenador de Peñarol a participar del campeonato y al mencionado periodista también le tocó darle la bienvenida.

Por la tarde, Gregorio Pérez fue oficializado en conferencia de prensa en el Estadio Monumental donde recibió un libro de la historia de Universitario de Deportes. En conversación con La República Deportes, el técnico uruguayo comentó que cada vez que llega a un club, pide un libro porque le apasiona conocer más a profundidad la historia de la institución.

“Siempre lo hago porque tengo tanta pasión por el fútbol, me gusta interiorizarme de la historia y no solo del club sino de las selecciones. Así como lo hice en otros equipos, también quise saber en profundidad la historia de la ‘U'. Por mi edad, tuve la oportunidad de ser artífice presencial décadas atrás de ver a grandes equipos de la ‘U', a grandes jugadores que incluso pasaron por la selección”, respondió el entrenador de 72 años.

“La ‘U’ tiene una rica historia. He tratado siempre de que al club que llego, tener conocimiento por la historia. Por eso pedí un libro y me lo hicieron llegar para tener conocimiento de adónde había llegado, a qué club. No recuerdo el nombre del libro, pero se me quedó en Lima. Hice un repaso, conocimiento y leía”, agregó.

El libro que tuvo que leer Gregorio Pérez

¿Cuál era ese libro que no recordaba Gregorio Pérez y que pidió para conocer a profundidad la historia de Universitario? Se llama “La U y su historia” de Rafael Quirós Salinas, exjugador, reconocido dirigente e historiador del club.

Durante el primer periodo de Quirós como dirigente (1963-1973), Universitario ganó cinco títulos nacionales (1964, 1966, 1967, 1969 y 1971) y el subcampeonato de la Copa Libertadores 1972 frente a Independiente de Argentina. Mientras que en su segunda etapa, la ‘U’ conquistó el campeonato de 1985.

Eso no es todo. El martes 3 de marzo, cinco días antes del partido ante Alianza Lima, Rubén Marruffo le regaló otro libro a Gregorio Pérez para que vaya interiorizándose previo a su primer clásico. Le obsequiaron el texto de Jaime Pulgar Vidal: “El clásico. El inicio de una rivalidad”.

El clásico disputado en el Estadio Monumental el domingo 8 del mismo mes, Universitario ganó 2-0 a Alianza Lima con goles de Aldo Corzo y Jonathan Dos Santos. Y también fue el último partido de Gregorio Pérez como técnico de Universitario de Deportes.

¿Cuántos partidos dirigió Gregorio Pérez en Universitario de Deportes?

Gregorio Pérez dirigió 10 partidos oficiales en Universitario de Deportes: 4 por la fase previa de la Copa Libertadores 2020 y 6 por la Liga 1 Movistar.

