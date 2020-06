Gregorio Pérez: “Fui rehén en la disputa entre dos administraciones”

Para pesar de los hinchas de Universitario, y también del suyo propio, Gregorio Pérez dejó de ser técnico del equipo merengue la semana pasada. La administración del club esgrimió como argumento para el cese del técnico su vulnerabilidad frente a la pandemia de coronavirus, algo que fue cuestionado por gran parte de los fanáticos.

No obstante, ‘Goyo’ señaló que la intención de los nuevos directivos no era continuar con el proceso iniciado. “La nueva administración, en definitiva, fue la que no estaba de acuerdo con que regresáramos. Es la realidad. Hay problemas, pero eso no quiere decir que hubieran buscado la forma de protegernos para la primera semana de julio empezar entrenamientos, como teníamos planificado”, declaró en una entrevista con radio Sport 890 de Uruguay.

En ese sentido, lamentó que exista “un problema muy profundo en el club que viene desde hace muchos años” el cual es la causa para las constantes peleas por el manejo de la institución.

“Es una mezcla, porque hay una disputa muy grande entre las dos administraciones y fui rehén de esa situación. (...) Me di cuenta de que realmente nosotros no éramos del interés para continuar. Hubo algo de contramarcha porque, por suerte, la gente apoyó muchísimo y la prensa en su totalidad también, pero más por el río interno que tiene el club, que es lamentable”, agregó el estratega de 72 años.

Raúl Leguía ofrece traer de vuelta a Gregorio Pérez

Sin embargo, en Ate aún no se rinden en seguir contando con el técnico charrúa. Raúl Leguía, representante de Solución y Desarrollo, manifestó su intención de traer nuevamente al DT, siempre y cuando el actual administrador de la ‘U', Carlos Moreno, deje el cargo.

“Yo hablé con el profesor, le expliqué el tema legal y todo, pero dudo que CORIL se encuentre atendiendo algún tema económico en este momento. Cualquier contrato que se pueda firmar no es válido. Si esto se regulariza con la próxima junta (salida de Moreno), el profesor Pérez está al siguiente día en Universitario”, dijo en radio Ovación.

